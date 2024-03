Los vecinos de la Plaza 200 reclaman un entorno con “más y mejores” zonas verdes

Medio centenar de personas se reunieron ayer en la Plaza 200 de la ciudad para participar en la iniciativa “Coidemos o noso barrio”, impulsada por la asociación vecinal As Termas. La actividad, iniciada hace 9 años, consiste en la plantación de árboles por parte de los propios ciudadanos, un gesto que no solo busca mejorar el entorno de los edificios, sino también poner en valor la importancia de las zonas verdes en espacios urbanos. “El nuestro es un barrio de viviendas sociales rodeadas por una carretera nacional con tráfico intenso, donde no son muchos los espacios naturales. Por eso, este acto se aprovecha para reivindicar la necesidad de más y mejores zonas verdes”, explica Ángel Gómez, presidente de la asociación vecinal.

La actividad refuerza el lazo de la comunidad y pone en valor la importancia de la cooperación en el propio barrio. “Otro de nuestros objetivos es unir a los niños y a los mayores en una actividad de tipo intergeneracional”, detalla Gómez. Ayer, hasta la Plaza 200 se desplazaron medio centenar de personas de diversas edades, quienes además de encargarse de la plantación de los árboles, charlaron y compartieron una jornada lúdica. “Por último, con este proyecto intentamos concienciar a todos de cuidar los espacios públicos de nuestro alrededor, como si fuese nuestra casa, mejorando así los espacios de convivencia común”, apunta.

De hecho, los resultados de esta iniciativa ya son visibles en el entorno de los edificios. Desde 2015, año de la puesta en marcha de “Coidemos o noso barrio”, las zonas verdes alrededor de las viviendas cuentan con una veintena de nuevos árboles. “Con los que plantamos este año son ya 25 los ejemplares que hemos colocado en nuestro entorno, y que quizás, sin esta propuesta, no estarían aquí”, asegura el presidente de As Termas.

La actividad cuenta con la colaboración de Cruz Vermella Xuventude -desde 1997 trabajan en el barrio con un programa de apoyo escolar a familias en riesgo de inclusión social-, de la Ludoteca del Centro Cívico de As Termas y del Concello de Ourense, que aporta los árboles.

Un barrio reivindicativo

Los vecinos de la Plaza 200 reclaman desde hace años mejoras de calado al Concello en los servicios e infraestructuras del barrio, tales como la reforma de las dos pasarelas que unen las viviendas con el barrio de A Ponte. Los habitantes de la zona (más de un millar) utilizan las plataformas diariamente para realizar compras y todo tipo de trámites, por lo que reclaman con urgencia su reparación.

