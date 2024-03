La música repite en protagonismo en la Semana Santa de Allariz

En la Semana Santa ao Vivo en Allariz la música tendrá, como es habitual, un protagonismo especial en la programación. Desde el 28 al 31 el casco histórico acoge las actuaciones de calle de Elos, Noite, Eric Lepeich, Denis Carballás, Minguante, Alexandre Cabanelas e Diego Mosquera, Perrito Piloto, Piratas Sen Parche, Sanny, Dama Azul, Os Dous Porquiños y Big South. Repite además dos jornadas de actividad infantil con el Mago Albert, y Cris Collazo con su teatro y títeres “ Pepa a loba”.

Allariz, que espera una alta ocupación, incluye mercados de artesanía, gastronomía y visitas guiadas a varios recursos turísticos del entorno, y el Museo Galego do Xoguete, Museo da Moda y el Museo do Coiro ampliarán su horario para esa semana.El patio del Museo do Coiro acogerá, de jueves a domingo, el Mercadiño de Artesanía con artesanos de Allariz.Xeitura también ofertará del 25 al 1 de abril visitas guiadas a Santa Mariña de Augas Santas y Armea. O Rexo ofertará visitas guiadas a la granja, a la quesería y al eco espacio los días 28, 29 y 30. La Asociación A.N.D.R.E. A. oferta para el domingo, bajo inscripción, visitas guiadas para disfrutar de los burros.