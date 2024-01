Una orden de búsqueda internacional contra un condenado por intentar matar a un policía

A principios de mayo del año pasado, Rubén R. L. se presentó en el juicio en su contra en la Audiencia Provincial de Ourense, por un delito de tentativa de homicidio y otro de amenazas, y se conformó con una condena de cinco años y medio de cárcel. Se confesó autor del acuchillamiento a un policía nacional que se encontraba fuera de servicio junto a la expareja del acusado, por lo que el aparente móvil del ataque fueron los celos.

Cuando la sentencia es de conformidad se convierte en firme. En julio de 2023, la Audiencia Provincial de Ourense efectuó el primer requerimiento a este encausado para su ingreso en prisión. El intento del tribunal resultó en vano. Al no estar el acusado localizable, la Audiencia emitió el 4 de septiembre una orden de búsqueda a nivel nacional. El pasado 29 de noviembre, el juzgado provincial dictó una orden de búsqueda de alcance internacional, para la detención y el ingreso en prisión de Rubén R. L. Por el momento, sigue en paradero desconocido para las autoridades.

El 9 de junio de 2020, acudió con un cuchillo de grandes dimensiones a una cafetería del centro de Ourense, en cuya terraza se encontraban, entre otras personas, su expareja y el compañero sentimental de la mujer por aquel entonces, un policía nacional de Ourense. Tras bajarse de un taxi en el lugar, el agresor le asestó dos cuchilladas, se marchó y tiró el cuchillo bajo un coche aparcado cerca.

“Te voy a matar, madero de mierda”

Horas antes había enviado a su expareja mensajes de voz amenazantes contra el agente: “Me da igual que seas madero, madero de mierda”. “Te voy a matar, hijo de puta, me suda la punta de la polla que seas madero, voy a ir a por ti, cuando quieras nos vemos mano a mano tú y yo”. “Me da igual la jueza y tu puta madre, en cuanto te vea me voy a echar a tu cuello y te voy a reventar”. “Te mato a ti y a tu familia, te mato en cero coma”. A consecuencia de la tentativa de homicidio, el agente sufrió lesiones de las que tardó un mes en recuperarse.

En la condena de conformidad, al encausado se le aplicó la atenuante de adicción a las drogas. La resolución de carácter firme que tiene pendiente de cumplir establece responsabilidad civil de 3.500 euros, de los que 2.000 fueron abonados antes del juicio, mientras que para los 1.500 restantes se acordaron doce cuotas.

Esta no ha sido la única de las causas penales a las que se ha enfrentado. Tras ser detenido por el acuchillamiento del agente, la Policía solicitó autorización al juez para verificar si eran ciertas las sospechas sobre narcotráfico que tenía sobre este varón desde abril de 2020, en pleno confinamiento.

En un garaje de un edificio en obras que había alquilado, los investigadores hallaron cocaína y MDMA. Por este delito contra la salud pública la Audiencia Provincial de Ourense le impuso, en febrero de 2022, 3 años de prisión y multa de 34.244,69 euros. La resolución fue ratificada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El 2 de junio de 2023, la Audiencia dictó una orden de detención por el delito de tráfico de drogas. Además, fuentes consultadas aseguran que este encausado cuenta con diez órdenes en vigor dictadas por diferentes órganos judiciales.

Un juicio con él como acusado, este martes

Este mismo martes, en el Penal Número 2 de Ourense estaba fijada una vista en la que Rubén R. L. figuraba como encausado y víctima, al igual que otro hombre con el que presuntamente se peleó la medianoche del 27 de mayo de 2019, en las inmediaciones de un bar del barrio de Covadonga. Él fue el herido más grave y necesitó cirugía maxilofacial, entre otras asistencias, tras recibir un puñetazo en un ojo que le causó una fractura de un hueso.

Rubén R. L. no compareció en el juicio porque se encuentra en busca y captura. Además, al no constar como citado en ese procedimiento del Penal 2 no pudo ser juzgado en su ausencia (es posible en los supuestos de peticiones de pena inferiores a dos años de prisión).