PSOE y BNG culpan a “DO y PP” de la caída del Capítulo I y los populares “a Jácome”

Los profesionales del cuerpo de Bomberos y de la Policía Local se mostraron reivindicativos el pasado viernes después de no cobrar su sueldo completo durante el mes de marzo y el mes de abril y se emplazaron a una reunión el próximo 7 de mayo para que no sea el tercer mes consecutivo que cobran un 30% o 40% menos. Esta cuestión viene sobrevenida de los presupuestos de 2020 que aprobaron desde el gobierno bipartido de PP y DO. El sindicato CSIF denunció esas cuentas por falta de negociación colectiva en el Capítulo I de personal y ahora la justicia contencioso-administrativa retrotrae al 2014, últimos presupuestos aprobados antes del 2020, los gastos de personal que supone una merma de 3,7 millones de euros.

El alcalde de Ourense culpó al interventor municipal (ahora jefe de gestión tributaria) de los impagos parciales al cuerpo de bomberos y de la policía local, mientras que el PP responsabiliza a Jácome de la caída del Capítulo I porque entienden que “era él el jefe de personal”. Por su parte, PSOE y BNG culpan al gobierno bipartido de 2019 de aprobar unas cuentas que eran “ilegales”.

Visión popular

El grupo municipal del PP en el Concello de Ourense explica que “el problema que existe con las nóminas sin pagar de los trabajadores del Concello es el mismo que el que de las facturas pendientes de pago que no dejan de aumentar, que el de las concesiones en precario y el desmantelamiento de todos los servicios. Problemas todos ellos causados por una misma razón: la nefasta gestión del alcalde, una nefasta gestión que ha llevado al Concello a una situación de colapso económico de la que será muy difícil de salir”.

Los populares añaden que “mientras, continuamos viendo como el alcalde sigue su show en las redes sociales sin preocuparse por los problemas reales de los ciudadanos de Ourense y sin cumplir sus verdaderas funciones”.

En relación al capítulo 1 de personal, arguyen que “hay que recordar que fuimos los que llevamos a cabo la valoración y tramitación de unos presupuestos en el año 2020, unos presupuestos que eran muy necesarios para este Concello, pues los últimos eran del año 2014. Sin embargo, hay determinadas cuestiones, como las negociaciones en materia de personal que le correspondían al alcalde como jefe de personal, o en todo caso, al concejal encargado de personal en esa época, Armando Ojea. ¿Por qué no se llevaron a cabo entonces las negociaciones y ahora hemos tenido que volver al capítulo 1 del año 2014? Es al grupo de gobierno al que hay que preguntárselo, igual que también hay que preguntarles por qué se ha hecho caso omiso a la ejecución de sentencia que les ha impuesto el juzgado. Aunque podríamos adelantar que se debe a su incapacidad de gobernar y administrar un ayuntamiento”.

Socialistas y nacionalistas

Los grupos municipales de PSOE y BNG culpan al gobierno bipartido por aquel entonces de aprobar unos presupuestos “ilegales” y responsabilizan al regidor ourensano de la situación derivada de bomberos y policías.

La portavoz del grupo municipal socialista y secretaria general del PSdeG en Ourense, Natalia González, denunció que “no sabemos como está gestionando el ejecutivo municipal, ni que impacto va a tener, la sentencia de anulación del capítulo I de los Presupuestos de 2020 aprobados por DO y PP” y lamenta que “fueran incapaces de dar cuenta a los grupos políticos en las juntas de área de la situación”. Y finalizó comentando que “solo sabemos que está en riesgo el abono completo de las nóminas de los y de las trabajadoras municipales en el presente año, que en este mes algunos de ellos no podrán percibir su salario completo ni los pluses correspondientes y que la única respuesta es derivar responsabilidades en la intervención, dar anchas y no ofrecer soluciones concretas a un problema que ellos mismos generaron por su ineptitud y ausencia de diálogo”.

Desde el BNG recuerdan que “la responsabilidad de esta chapuza monumental es del actual gobierno, pero no estaríamos aquí si no hubiera responsabilidad compartida entre los socios de aquella PP-DO, quienes, a pesar de ser advertidos reiteradamente, hicieron caso omiso a las recomendaciones de los técnicos, de los grupos políticos, y de los sindicatos y aprobaron un presupuesto a sabiendas de que era ilegal”. Y en relación con los impagos parciales a los profesionales municipales explican que “la única responsabilidad es del actual gobierno local y por lo tanto del Alcalde, quien es además el máximo responsable de personal del Concello”. Y enfatiza que “la pregunta que hace falta hacerse y que tiene que responder el Alcalde es porqué a día de hoy está sin ejecutar un acuerdo alcanzado en junta de gobierno local en el año 2021, donde el PP formaba parte” (donde se acordó que los pluses de nocturnidad y festividad como parte de sus retribuciones complementarias fija en aplicación de la jurisprudencia).

