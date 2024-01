Él resultó peor parado en una pelea con otro hombre en 2019 en las inmediaciones de un bar de Covadonga. Aunque la solicitud de condena a la que se enfrenta es solo de una multa, su incomparecencia en el juicio programado para este martes en el Penal 2 Número de Ourense obligó a suspender la vista, puesto que su testimonio es fundamental para que la magistrada determine la responsabilidad del otro encausado, un varón que presuntamente le propinó un puñetazo en el ojo que le causó la fractura del etmoides, un hueso del cráneo.

La víctima de esta agresión, un hombre de 44 años con antecedentes penales, no compareció en el juicio porque se encuentra en busca y captura. Además, al no constar como citado no puede ser juzgado en su ausencia (esto sí es posible en los supuestos de peticiones de pena inferiores a dos años de prisión).

Él y otro varón, que tiene 40 años en la actualidad, estaban sobre las 0.30 horas de la medianoche del 27 de mayo de 2019 en las inmediaciones de un bar del barrio de Covadonga. Sin una causa conocida, comenzaron una pelea y se golpearon mutuamente. El herido más grave, ahora en paradero desconocido, necesitó cirugía maxilofacial. Según el escrito de hechos de la Fiscalía, este encausado también agredió y causó lesiones leves al otro: una pequeña erosión en un pómulo y contusiones en un hombro.

Para el presunto autor de la agresión de mayor entidad, el ministerio público solicita una condena de un año y medio de prisión y el pago de una indemnización de 1.810 euros. Para el encausado en busca y captura pide una multa de 720 euros y una compensación de 170 euros.