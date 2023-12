Se intentó celebrar el juicio en julio, pero no fue posible porque una acusada no compareció. Entonces, la jueza ordenó su busca y captura para su ingreso en prisión. Tanto esta sospechosa como el otro encausado comparecerán por videoconferencia, desde el centro penitenciario. Ayer, la vista también tuvo que ser suspendida porque, en este caso, el que no se presentó en la sala fue el denunciante. En enero, el tercer intento.

El ministerio público solicita una condena de 5 años de prisión para el acusado, al que aplica la agravante de reincidencia. Pide 4 años y medio para la mujer. Ambos sospechosos están acusados de un delito de robo con violencia en local abierto al público. Además, a la encausada se le atribuye un delito leve de estafa, por el que la Fiscalía pide 480 euros de multa. El acusado, de 36 años de edad, cuenta con una condena previa del mismo juzgado, dictada en firme en 2022 por un delito de robo con fuerza. La pena de 6 meses quedó suspendida con la condición de que no volviera a delinquir antes dos años. La acusada, de 29, tiene antecedentes penales, pero pueden cancelarse. Los hechos ocurrieron la tarde del 3 de enero, sobre las 17 horas. Los acusados y otras personas que no pudieron ser identificadas acudieron a un parking de vehículos ubicado en el barrio de O Vinteún. Después de reclamar una supuesta deuda al propietario, el acusado le dio una patada.A continuación, según la Fiscalía, ambos lo tumbaron y, mientras el varón lo sujetaba contra el suelo propinándole patadas y puñetazos, la acusada presuntamente aprovechó la circunstancia para cogerle 80 euros del pantalón y arrancarle de un mordisco el anillo que llevaba en el dedo, en el que estaban inscritas sus iniciales. Ese mismo día, la joven acudió a un establecimiento de compraventa de oro y plata del centro de Ourense. Según la Fiscalía, fingió que el anillo pertenecía a su abuelo y lo vendió por 200 euros. El objeto robado fue intervenido por la Policía y fue recuperado por su propietario, que ha renunciado a reclamar por estos hechos. El responsable del establecimiento sí quiere una indemnización por el dinero que entregó por la pieza.