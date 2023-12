“Ourense no tiene un solo geriatra pese a ser de las provincias más envejecidas del mundo”

El envejecimiento no es un lastre, sino “una conquista social y de la medicina, que nos ha permitido pasar de una esperanza media de vida de 30 años en 1900, a los 83 años en la actualidad”, explica José María Faílde, psicólogo, gerontólogo y presidente de la Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría. Sin embargo, esos datos que colocan a Ourense como una de las provincias más envejecidas del mundo, no van parejos a la dotación de unidades especializadas para atenderlos y no hay un solo geriatra en toda el área sanitaria.

–¿Cuáles son los últimos datos que manejan ustedes en Galicia sobre envejecimiento? –En Galicia los mayores suponen ya el 26,1 por ciento de la población total, aunque en Ourense, donde no hay un solo geriatra, sube hasta el 32 y 34 por ciento de mayores. Son cifras altísimas de envejecimiento, de las más altas nivel mundial, y las mismas que tendrá la UE entre los años 2050 a 2060. Es evidente que Galicia sería territorio idóneo para políticas proactivas valientes, que diseñaran y evaluaran modelos de intervención y atención a los mayores de utilidad para toda la UE y unidades de geriatría especializadas. –¿Hay unidades de geriatría en todos los hospitales gallegos? –No. Desgraciadamente se reacciona mal y de forma reactiva. Desde la Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría estamos contactando con todas las fuerzas políticas, para que se sensibilicen de que tendría que haber un servicio de Geriatría en cada hospital de Galicia, pero solo hay dos, uno en el Hula de Lugo y otro en el Meixoeiro en Vigo. –¿Cómo funcionan estas unidades de Geriatría como la que haría falta en Ourense y de qué manera mejoraría la atención al mayor? –Mejoraría mucho. Son servicios multidisciplinares, en el que el médico, la enfermera, el psicólogo, todos son especializados en la atención a mayores. Eso ayuda a dar un diagnóstico y un tratamiento más precisos, con hospitalizaciones más cortas, lo que es incluso más rentable económicamente para la sanidad. Nadie pone en duda que es necesario tener servicios especializados de Pediatría o de Ginecología, ¿por qué no entonces un servicio de Geriatría si es una especialidad MIR? "Nadie pone en duda que es necesario tener servicios especializados de Pediatría o de Ginecología, ¿Por qué no entonces un servicio de Geriatría si es una especialidad MIR?" En el COVID muchas muertes de mayores se podrían evitar. Se hacía un triaje, se impedía ir a las urgencias, hubo una discriminación cuyas consecuencias alguien analizará en todo el mundo. Si hasta los Rolling Stones, cuando van de gira lo hacen con un geriatra, no con un médico convencional. –Si como usted dice, los Rolling Stones se van de gira con su geriatra, ¿son ellos más conscientes como músicos de lo que necesita un mayor que la sanidad pública? –Es que no es lo mismo que te duela una rodilla a los 20 que a los 80 años. Además hay estereotipos con la gente mayor. Si a un paciente de 80 años le duele una rodilla, le dicen que es cosa de la edad, pero ¿por qué no le está doliendo la otra? Los profesionales sanitarios no especializados también pueden manejar estereotipos sobre la salud de los mayores y esos aumenta el problema. –¿Cuáles pueden ser los efectos negativos de ese edadismo o discriminación de un paciente por motivos de edad? –Es un efecto negativo en la salud de los mayores, que unido a otros factores, puede reducir hasta en una media de 8 años la esperanza de vida, al margen de su raza o género o de determinadas condiciones médicas. –¿Quiere decir que sentirse viejo o que te hagan sentir viejo, puede acelerar o ser coadyuvante de otras patologías? –Existen una serie de escalas que miden 5 ítems de satisfacción y, según la puntuación, inciden en la esperanza de vida de esas personas. Los mayores con alto grado de satisfacción, pueden vivir hasta 7,5 y 8 años más. Son estudios realizados a lo largo de 22 años. La sociedad está muy mal informada sobre el envejecimiento, tiene una visión que corresponde con el envejecimiento patológico y hay otra cuestión diferente, que es el envejecimiento 'per se'. –¿Cómo es eso del envejecimiento patológico? –Pues estamos inmersos en un estudio en el que analizamos los comportamientos de personas centenarias y nos encontramos con personas de más de 100 años con unos niveles movilidad y de capacidad cognitiva sorprendentes para saber qué puede influir en ello. –¿Hablamos entonces de que hay un aceleramiento del envejecimiento por soledad o infelicidad? –Son factores fundamentales. El congreso de la sociedad será en Santiago en mayo de 2024 y lo vamos a centrar en la longevidad y en Galicia como un lugar idóneo para envejecer y saludable. Diez años por encima de la media a nivel mundial y con una esperanza de vida de las más altas del mundo. –¿Qué hacemos bien en Galicia para que haya esa esperanza de vida hasta 10 años por encima de la media mundial? –Los estudios detectan mayores con una alimentación más sana; que trabajan, en especial en el rural, donde cuidan huertos y animales y en terrenos inclinados. Aquí ponemos rampas y ascensores, pero la actividad física es importante para la salud. –Y esos parques biosaludables para mayores ¿ayudan? –El problema no se soluciona con parques para mayores, tienen que ser parques que conecten a todos, porque la soledad es de los grandes determinantes de la salud y con tremendo impacto negativo. “Tratamos a los mayores de forma infantil, cuando ellos son más fuertes para afrontar estrés o malas noticias” –¿Cuáles son esas claves para la mayor esperanza de vida? –Alimentación, actividad física, socialización o conexión social, que es fundamental. Otra cosa que sale sistemáticamente en todos los estudios es la espiritualidad. Los centenarios que estudiamos son creyentes, no quiere decir que sean cristianos. Es curioso que creer les brinda una especie de afrontamiento al estrés. Lo que se llama coping. En general la salud mental y la capacidad de afrontamiento al estrés y malas noticias, es mejor en los mayores. Pero les tratamos a veces con paternalismo, le ocultamos información, no le dejamos tomar decisiones por ellos. –¿Tratamos de forma infantil a los mayores? –Sí, y es muy molesto. Si vas al médico con un familiar mayor, el médico ya te pregunta a ti, como si el paciente fuera tonto. Luego es tan sutil que no nos damos cuenta. El envejecimiento no es un problema, es una gran conquista social cuando afrontamos sus retos de forma proactiva y no demasiado tarde. En 1900 la esperanza de vida estaba en los 34 años y en 2023 en torno a los 83. –¿Prevenir es la clave? –Se trata de hacer promoción de la salud desde los primeros años de la vida. El envejecimiento activo es para toda las edades. Intentar que nuestra edad cronológica sea mayor a la física o de salud se consigue con buenos hábitos. Aquí tenemos un buen aire, buenos alimentos, aguas termales y no es un lugar hostil para vivir.