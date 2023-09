Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense intervinieron 19.600 kilos de uva foránea en O Barco, una mercancía que, se sospecha, estaba destinada a bodegas de la Denominación de Orixe Valdeorras. La uva procedía de Medina del Campo (Valladolid) y, según ha informado la Guardia Civil, la persona que hacía la distribución de este fruto es un hombre de 82 años, vecino de O Barco, que ha sido identificado por los agentes.

Fue el órgano de control del Consello Regulador da D.O. Valdeorras quien denunció los hechos. Desde el propio organismo explican que se detectó el transporte de uva desde el almacén y, ante las sospechas de que este local no estaba autorizado, el órgano de control realizó un seguimiento. Al intervenir la mercancía y solicitar a sus propietarios la trazabilidad de la uva detectaron posibles irregularidades que pusieron en conocimiento de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, dependiente de la Consellería do Medio Rural.

También denunciaron la situación ante el Seprona que, junto con la unidad Roca de la Guardia Civil, y en presencia de miembros del Consello Regulador, inspeccionaron la nave e inmovilizaron la uva foránea. La documentación y acta fueron trasladadas a la Xunta.

El Consello Regulador incide en que se trata de un caso aislado y destaca el trabajo exhaustivo del órgano de control, especialmente en vendimia. Una labor “fundamental para asegurar la procedencia y la máxima calidad de la uva de la comarca”.