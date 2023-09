El pleno ratifica la baja de Cabezas y aprueba, gracias al PP, la ordenanza de veladores en una sesión de tacos y exabruptos

En el Concello de Ourense, donde hace tiempo que no hay plenos que pasen a la historia, por la importancia de los acuerdos alcanzados, sí se ratificó oficialmente una renuncia histórica, la del concejal y presidente del grupo del PP Manuel Cabezas , el único alcalde que consiguió tres mayorías absolutas consecutivas de 1995 a 2007, y que, finalmente, se va del escenario municipal “por la puerta de atrás”, según el alcalde actual Gonzalo Pérez Jácome.

Una marcha silenciosa, marcada por los resultados electorales y la presión del PPdeG que, según insistieron ayer desde la oposición, obliga ahora a los ediles del PP de Ourense a hacer una oposición blanda con Jácome.

Esto último, para que Jácome no eche por tierra el pacto de apoyo al PP en la Diputación. Ayer se confirmó lo que adelantó FARO, y la abstención del PP permitió al alcalde aprobar inicialmente la ordenanza de veladores, pese a la inseguridad jurídica que, según PSOE y BNG, tiene el texto de la norma que, insisten en algunos casos, como el caso viejo, permite terrazas anexas a la paredes de las vivienda, dejando una vía central que “no aclara por dónde pasarían una ambulancia, coches de bomberos o un taxi.

El socialista José Ángel Vázquez Barquero criticó que el coordinador general del Concello, “un empleado de Alcaldía”, haya sido “juez y parte” en todo el proceso de redacción. “El gobierno local no hizo ni alegaciones ni intervino, porque el coordinador la redactó y estudió las alegaciones a su dictado”, explicó Barquero. Añaden que en este mismo proceso se han sustraído competencias al pleno sobre la ordenanza, que se traspasan a la junta de gobierno.

Ruth Reza ,del BNG recordó las sentencias previas que obligaron al Concello a retirar dos terrazas en la ciudad, anexas a fachadas, puso en duda la accesibilidad vial y recordó que anima a muchos hosteleros a invertir en futuros veladores que luego podrían tener que retirar. “¿Le va a pagar usted las pérdidas?”, preguntó al alcalde.

Jácome defendió la legalidad del proceso, basándose en experiencia de otras ciudades e insistió que la norma viene avalada por el propio ministerio.

Un pleno de descalificaciones: “Acabará como Rubiales”, “vago”, “cadáver político”...

“Señor alcalde, ¿podría evitar decir palabras como cojones, coño, puta?, este pleno sale por Youtube”, rogó Xosé Manuel Puga, edil del BNG a Jácome ante ese reiterado tono y tacos de taberna –que tanto éxito de votos tiene entre los políticos populistas– y que utiliza de forma continuada el regidor. Pero no fue posible. Jácome, además de triunfador electoral, es previsible. Se aburre si no tiene confrontación, y es en el ataque donde más se divierte. A Pepe Araújo, que queda como independiente en el PP tras la marcha de Cabezas, primero lo picó: “Se va Cabezas por la puerta de atrás, y ahí se queda Araújo, con dos cojones”, espetó el alcalde obviando el aviso de que sus expresiones se oían en directo en las redes en horario blanco. Araújo respondió que no dimitía “porque hay que vigilarlo. Usted es el zorro en el gallinero. Me recuerda al Celidonio de O Porco de Pé, que ascendió “de porco a marrau e chegou a alcalde”. Jácome se creció, tocó los bajos fondos de lo personal a los que recurre en sus réplica plenarias. “No solo no trajo votos al PP, se los restó y ahora se queda por el sueldiño, solo por 2.000 euros. Ni fuiste capaz de arreglarte un futuro”. Nivelón. Otros versos floridos del pleno se produjeron cuando Xosé Ángel Vázquez Barquero hizo un relato en el debate de la ordenanza de veladores como un texto escrito “al dictado” por el coordinador general. Barquero calificó el proceso de “viciado” desde el principio y con “informes a la carta”, a lo que Jácome no dudó en tachar de “vago” al profesor universitario, y de no leerse los 2.700 hojas del expediente para entenderlo. “No saque pecho, a ver si le pasa como a Rubiales. No vaya a ser que lo hundan”, indicó Barquero en referencia a las dudosa legalidad de algunos apartados de la ordenanza aprobada ayer. Y Jácome volvió al terreno de las descalificaciones: “Es usted un cadáver político, no sé ni como se atrevió a volver”, respondió en su línea. Pese al clima del debate y los insultos, salieron adelante la moción del PP pidiendo una mayor apuesta del gobierno local por la dotación en servicios sociales, para atender a la ciudadanía, así como la recuperación y puesta en valor de la vieja cárcel, moción que defendió el grupo del BNG.

La provocadora camiseta del exedil Telmo Ucha y el rumor de un partido: Democracia Galega

El lenguaje no verbal, los mensajes cifrados y el ‘atrezzo’ plenario son siempre historias paralelas que dan a los plenos un toque más ameno que lo que se libra en los escaños. El exedil de Jácome Telmo Ucha, que se quedó fuera de la nueva candidatura, había acudido en el pleno anterior al balcón de público. El alcalde, con quien la relación es casi inexistente, le dedicó un “señor Ucha, nos honra con su presencia en el pleno”. Este volvió ayer al pleno en zona de público, con una camiseta encargada “ad hoc” para provocar al regidor, con la frase “aquí honrando con mi presencia” . El alcalde se quedó mudo esta vez. La otra intrahistoria plenaria fue la pregunta de Luis Seara (BNG) al regidor, para saber si irá a las autonómicas. Solo contestó con una pícara sonrisa. ¿Tendrá que ver con otro rumor, la aparición en redes de la sigla Democracia Galega?