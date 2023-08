La Xunta de Galicia acaba de presentar el proyecto de vial, de 640 metros de longitud, que conectará la N-525 con la avenida do Regato, “facilitando” un acceso directo que aliviará el tráfico procedente de Marcelo Macías. Sin embargo, según el BNG, este proyecto no resuelve el problema, porque es una “propuesta low cost que no desvía ni descongestiona el tráfico del centro”.

Cargos del BNG se desplazaron hasta el futuro acceso para reclamar a la Xunta de Galicia la ejecución total del vial de conexión entre la N-525 y Barrocás, que permita mejorar los accesos al CHUO y descongestionar las calles Marcelo Macías y Ramón Puga. Según el portavoz municipal del BNG, Luis Seara, este proyecto de la Xunta no es más que “un parche que obvia el principal problema existente, que es el colapso de la rúa Ramón Puga toda vez que autobuses, ambulancias, vehículos que acceden a urgencias y consultas, el tráfico común que va cara Barrocás y Rairo, y los vehículos que entran y salen del aparcamiento del hospital están obligados a acceder por una vía de un único carril en cada sentido” . Ante esta situación, desde el BNG insisten en la necesidad de que “si la Xunta quiere hacer una infraestructura que dé solución a los problemas de tráfico y que contribuya a mejorar la movilidad en el conjunto de la ciudad, le pedimos que haga la totalidad del vial, tal y como está previsto en el PXOM de 2013. Noa Presas critica los “proyectos de saldo” de la Xunta para Ourense La diputada Noa Presas fue tajante al afirmar que “va siendo hora de que la Xunta apueste por proyectos de verdad y no por proyectos de saldo a los que el Gobierno gallego nos tiene acostumbrados. Ahí están los casos de la reforma de Marcelo Macías, la reforma de Os Remedios, del Puente Viejo, del ecobarrio de A Ponte y otras. Esta obra sin duda contribuiría a saldar parte de la deuda histórica que la Xunta tiene con Ourense”.