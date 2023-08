Turismo internacional disfruta el puente en unas termas a media asta y sin dotaciones

Las termas de Ourense se han convertido estos días en el destino de cientos de turistas llegados de todos los puntos de España y también de países europeos que, en su visita por Galicia, hacen parada y fonda en Ourense para disfrutar de sus aguas termales.

En la jornada de ayer, cientos de personas, muchos de ellos turistas internacionales, se despedían de Galicia, con un chapuzón en alguna de las pozas termales públicas y de uso gratuito, o bien en el centro termal de Outariz, este de pago, y otros agotaban un puente de la Asunción que agotó plazas hoteleras, antes de volver al trabajo. Este verano han llegado turistas de toda España, y también de países tan diversos como Francia, Italia, Bélgica, Holanda que, sin embargo, se han encontrado, según denuncia la Plataforma Ciudadana Amigos das Termas, “con solo un 50 por ciento de las termas públicas abiertas, un total abandono del entorno verde y sin dotaciones”.

Antes de la hora punta de mayor afluencia a las termas, que suele ser a partir de las 5 de la tarde, en A Chavasqueira ya había un buen numero de bañistas en el entorno del río en el césped o en pleno baño termal. Visitantes llegados desde Madrid, León, Toledo, alguna fotógrafa de moda dispuesta a mejorar sus cervicales con el agua de Ourense; turistas como Pedro, de León, que volvía de sus vacaciones en la costa gallega, y hacía parón termal con su familia y amigos. “Ya había oído hablar de estas termas, de hecho creo que estuve de pequeño; son muy conocidas”, señaló.

Otros no tenían ni ideas de la existencia de las pozas termales de Ourense y, en su recorrido por Galicia, “nos enteramos de que había termas aquí y quedamos a dormir en Ourense para verlas” reconocen Miriam y Alessandro, residentes en Italia y que veranean con sus tres hijos.

A unos metros de ellos, restos de las termas públicas privatizadas de A Chavasqueira, que ardieron hace ya cuatro años y siguen sin restaurar. Tampoco hay en las riberas ni puestos de bebidas, ni un helado para los bañistas. Lo más próximo es el bar de Silvia, en el Campo da Feira. “No hay ningún modelo así en Italia” indicaba Alessandro, procedente del país que hace más de 2.000 años descubrió la riqueza termal de Ourense y se asentó aquí. “Tal vez alguna cafetería al lado de las termas sería necesaria o alquilar chanclas, que sin ellas no puedes entrar y toallas” apunta.

Kike Camoeiras, portavoz de la Plataforma Amigos das Termas, se queja de que “los de fuera valoran esto, y aquí no se hace nada. Está todo abandonado. No recuerdo que haya estado así nunca”. Pero el desfile de autocaravanas es constante, pese a que no disponen de área propia. Son más de 20 años vendiendo un termalismo ourensano, que cada día suena más fuera, pero carece de lo básico”.

La plataforma de usuarios pide la ampliación de horarios y limpiar el entorno

Ampliación de horario de aperturas, mejores vías de comunicación con las termas y en especial en la zona de Outariz, en la que la maleza dificulta incluso la visión de las dotaciones termales, y una apuesta decidida por un “tesoro” no solo en solo mineromedicinal y terapéutico, sino económico si se explota adecuadamente. Son algunas de las peticiones que hace Amigos das Termas. “Es curioso que el alcalde que viene cada día a primera hora, a las termas a darse un baño, es decir que es un usuario fijo, no apunte luego todas las deficiencias que tienen y el abandono del entorno” indica Kike Camoeiras, presidente de esta plataforma ciudadana Amigos das Termas, de la que forman parte aficionados y usuarios habituales de esta pozas. Piden facilitar la entrada a este recinto, pues sus agua mineromedicinales, advierten los bañistas, tienen propiedades curativas y preventivas, capaces de reducir gasto sanitario.

”

Silvia Pinto: "Vienen a comer a nuestro nuestro bar bañistas de muchos países de Europa"

Pulpo con cachelos, calamares, carne o caldeiro y muchos otros productos de la tierra. Eso es lo que ofrece el único bar con restaurante con carta del día, que hay en el entorno termal, y Silvia Pinto, es la propietaria. “Ofrecemos comida tradicional, y este año nos llega mucha gente de toda Europa, que viene a las termas y, tras el baño, vienen a comer aquí, desde franceses, catalanes, asturianos, gente de Inglaterra, de Holanda de Bélgica. Muchos son autocaravanistas y dejan dinero en la ciudad. Es falso que no hagan gasto” afirma Silvi Pinto, desde su local.

Miriam, Alessandro y familia: "Unas termas a cielo abierto son algo único"

"Habíamos quedado para conocer Allariz, que nos encantó. Ya de vuelta, al ver que había termas enOurense decidimos quedarnos a dormir”, explican Miriam y Alessandro, que residen en Italia y viajan por Galicia con sus hijos Nora, Lara y Diego. Pese a que proceden del país de las termas y los balnearios, econcen que “tener unas termas abiertas, y que sean públicas y un bien común, las hace únicas“. No estaría mal, indican la familia italiana, una dotación hotelera próxima o alquiler de chanclas y toallas “pues si no llevas ese calzado, no te puedes bañar en las termas”.

A

Mireya y Cristina de Toledo y Madrid: "Volveremos; es genial darse un baño en plena naturaleza

Mireya, de Toledo, y Cristina, de Madrid también decidieron hacer parada y fonda con sus familias en Ourense, al descubrir las termas. “Solo nos dio tiempo a bañarnos en estas pozas (las de A Chavasqueira) pero volveremos, porque nos ha parecido lo mejor, poder disfrutar y darnos un baño así en medio de la naturaleza” . Vienen en autocaravana y aclaran que “los autocaravanistas comemos y compramos en el comercio de las zonas que visitamos y gastamos en lugares típicos, pero no hay lugares para nosotros”.