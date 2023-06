La parroquia de Vilamaior do Val fue ayer el escenario de un simulacro de incendio forestal con afección a la población de la parroquia de Queirugás, en Verín. El conselleiro de Medio Rural, José González, el director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, así como el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, el delegado territorial de la Xunta, Gabriel Alén, y el subdelegado del Gobierno, Emilio González, participaron en este simulacro de activación del plan especial de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Galicia (Peifoga), con un paso a situación 2 por un hipotético incendio originado en Vilamaior do Val.

Con este ejercicio buscan evaluar la respuesta coordinada de los diferentes cuerpos y servicios aplicando los planes de emergencia correspondientes. Además de comprobar la operatividad del Peifoga, sirve para probar su coordinación con el Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia (Pladiga). El conselleiro González destaca el “extraordinario trabajo de coordinación que se hace entre diferentes administraciones para ser capaces de proteger a la ciudadanía”. El simulacro permite además entrenar los sistemas de comunicación, como informar a la población. Por su parte, Santiago Villanueva recordó que en un incendio forestal “no solo intervienen los bomberos, sino que se mueven muchos más recursos”, como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los medios sanitarios o Protección Civil, y lo que se busca es “coordinar ese dispositivo y saber todos lo que tenemos que hacer en cada momento”. El simulacro comenzó a las 12,00 horas en Vilamaior do Val, con un supuesto incendio en situación 0 que debido a su evolución pasó a afectar a la población de Queirugás y a la carretera OU-1055, obligando a activar la situación operativa 2 con la adopción inmediata de medidas de protección y socorro. Se ordenó el confinamiento de las poblaciones afectadas así como el corte del vial. Una vez se confirma que el incendio forestal estaba estabilizado y no existía riesgo alguno para las viviendas, se desactivó la situación 2 y terminó el ejercicio. José González también visitó ayer las nuevas instalaciones del distrito forestal XIV Verín-Viana, en el polígono de Pazos, en Verín, y destacó la inversión de más de medio millón de euros para mejorar estas infraestructuras y dotaciones. El recinto acoge los vehículos todoterreno y los camiones motobomba. En el futuro dispondrán de dependencias para vestuarios, almacén, sala de ejercicio y zona de ocio. El conselleiro recordó otros hitos en la defensa contra el fuego en esta comarca de Monterrei, como la futura primera base de medios aéreos transfronteriza entre España y Portugal, o la prevención con los instrumentos legales.