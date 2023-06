La disposición de Paco Rodríguez a aceptar la oferta de Manuel Cabezas para que Gonzalo Jácome no fuera alcalde se encontró con un pacto al final entre el PPdeG y el líder de DO que frustró la alternativa. “Cuando alguien dice que el Partido Popular no es de fiar es una verdad como un templo”, criticó el candidato socialista tras el pleno que encumbró a Jácome. “Esta es una infamia, un engaño y una traición a Ourense, los ciudadanos no merecemos que nos estuvieran engañando hasta esta medianoche”.

"A la 1 de la mañana teníamos un acuerdo totalmente cerrado, y cínicamente cuando nos transmiten eso ya tenían un acuerdo con Democracia Ourensana" Rodríguez excluye a Cabezas de las críticas, por su diálogo, por su buena sintonía a propiciar un cambio. “El PP de Ourense y en concreto su candidato pelearon hasta el final”. El cabeza de lista de los socialistas culpa a la cúpula popular gallega del engaño, contra la que eleva el tono de los reproches. “A la 1 de la mañana teníamos un acuerdo totalmente cerrado, y cínicamente cuando nos transmiten eso ya tenían un acuerdo con Democracia Ourensana. Eso es cinismo puro. Si quieres gobernar con ellos, no es nada nuevo, pero no engañes, no traiciones, no seas miserable”. Tras esas declaraciones, Paco Rodríguez afirma que su afán es seguir como concejal, y no dimitir, a diferencia de lo que anticipó Cabezas. “Mi deseo y voluntad es seguir defendiendo los intereses de los ciudadanos, aunque sea desde la oposición”. "Esta manera de hacer política barriobajera e indigna demuestra que el PP no es de fiar nunca. Es el mismo sistema de poner el cordón a Vox y, al día siguiente, la alfombra. ¿Cuántas veces escuchamos en esta campaña contra Jácome jamás?" En una comparecencia minutos más tarde, Rodríguez se explayó. “Es un día triste para Ourense, la infamia y el juego sucio del PP se hizo realidad”, afirmó. “Estoy convencido de que cuando nos transmitieron que estaba el acuerdo hecho ya habían firmado el pacto con Democracia Ourensana. Esta manera de hacer política barriobajera e indigna demuestra que el PP no es de fiar nunca. Es el mismo sistema de poner el cordón a Vox y, al día siguiente, la alfombra. ¿Cuántas veces escuchamos en esta campaña contra Jácome jamás?” De nuevo, el candidato socialista quiso aislar de las críticas a Cabezas, de quien agradeció su “voluntad de acuerdo, intentando hasta el último minuto evitar un gobierno letal”. Rodríguez tilda de “miserable” el estilo de los dirigentes del PP gallego. “Condenan a esta ciudad, una vez más, a la desgracia, a la falta de futuro y a la desesperanza. Deseo que los ciudadanos tomen nota de lo que ha pasado”. "Jamás de los jamases apoyaríamos a Jácome" Rodríguez no ahorró crítica tampoco a los dirigentes del PSdeG, tras el diálogo que llevaron a cabo y que la foto de la reunión entre Jácome y Lage Tuñas, el secretario de Organización, dejó a las claras. “Yo nunca me haría ninguna foto con Jácome, ni me gusta. La voluntad expresada por este candidato y su candidatura es que jamás de los jamases lo apoyaríamos, poniendo todos los esfuerzos para evitar otros cuatro años de desgracia”. Agradecimiento al BNG El BNG consumó su apoyo a Paco Rodríguez como candidato en la investidura. “Quiero agradecer al Bloque su buena disposición, sin nada a cambio, de apoyar, y con la voluntad expresada de integrar un equipo de futuro”. Cabezas también estaba dispuesto a ser “respetuoso y participativo con los proyectos”.