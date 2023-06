La incertidumbre vivida hasta el último momento en el concello de Ourense termina con la proclamación de Gonzálo Pérez Jácome como alcalde. La disciplina de voto se ha impuesto en el PP y se ha cumplido el acuerdo firmado in extremis entre populares y DO. En él se recogía que "para garantizar la gobernabilidad del Concello y la Diputación provincial", ambos partidos dejarían vía libre para que en cada ente gobernase la lista más votada, esto es, Jácome en el Ayuntamiento y el candidato popular en el gobierno provincial.

¿Dónde estuvo la duda hasta el último momento? En dos o tres ediles del PP que estarían dispuestos a dar su apoyo a Francisco Rodríguez, candidato del PSOE. Si esto hubiese ocurrido, y Rodríguez sumase también los votos del BNG, hubiese logrado los apoyos suficientes para hacerse con el bastando de mando. Pero la disciplina de voto designada desde el PPdeG ha evitado la sorpresa. Jácome logró 10 apoyos, Francisco Rodríguez otros tantos y Manuel Cabezas siete. Ante esta situación, la normativa marca que se designe alcalde al candidato de la lista más votada.

Manuel Cabezas: "Yo no pacté con Jácome"

A la salida de la sesión, Manuel Cabezas, explicaba ante los medios que el PSOE en ningún momento quiso garantizar que el PP tuviese una mayoría para gobernar en la Diputación y de ahí la falta de entendimiento. También aclaró que se enteró de la decisión de su partido poco antes del comienzo de la elección y se mostró contrariado al menos con las formas: "Me parece mal, no me parece correcto, el partido tendrá sus razones. Habría nombrado encantando al candidato socialistas, pero el PP quería garantizar la Diputación", sentenció.

Por su parte, desde el PSOE, conocedores de este acuerdo "después de que el PP ayer ofreciese sus votos al candidato socialista", entiende que el PP ha preferido pactar con Jácome y no hacer alcalde a Rodríguez, aun sabiendo la disposición del BNG con el candidato de izquierdas. Desde el partido asegurán que seguirán trabajando para cambiar las "políticas nefastas" que tienen metido a Ourense "en el furgón de cola".