La demolición del matadero deja el terreno libre para el parque lúdico termal, aún sin recursos

El matadero municipal de Ourense ya es historia. Medio siglo después de su inauguración, las máquinas han concluido la demolición del edificio en el Campo da Feira, con un objetivo claro por parte del Concello y, más concretamente del alcalde Gonzalo Pérez Jácome: ubicar en esa zona el parque lúdico termal, uno de los proyectos estrella de su programa electoral que, por ahora, se ha “estrellado” contra la realidad económica de esta administración local. De momento no hay fondos para construirlo, pero, en todo caso, llama la atención que en el solar, ahora derribado, luce en colores el plano del futuro parque lúdico termal.

Terreno del tanatorio, sin avances. | // / IÑAKI OSORIO

Las máquinas culminaron el derribo adjudicado a la empresa Oreco Balgón por algo más de 906.000 euros, una adjudicación con un sobrecoste de 100.000 euros, por encima del precio de otras firmas que se presentaron a concurso y la oferta más cara de las que hicieron las 17 firmas que optaban al derribo del matadero, edificio que el alcalde tachó entonces de “mamotreto”.

Cartel del parque acuático en el solar del matadero. / Iñaki Osorio

Este matadero, que comenzó a construirse en los años 60 y se inauguró en 1975, llevaba cerrado, tras el cambio de modelo de lo que eran entonces los mataderos municipales concesionados privados, desde 2018.

Un campo de la feria, mil usos

Lo cierto es que el “mamotreto” se derribó para construir ese proyecto de parque lúdico termal que forma parte de los compromisos electorales y de las peticiones que el alcalde había hecho directamente en reuniones al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y que tenía ya entonces un coste estimado de 25 millones de euros.

Lo curioso no es la obra en sí, sobre cuya cofinanciación la Xunta no ha mostrado aún entusiasmo alguno, ni ha comprometido partidas por ahora, sino que este parque lúdico, si prospera, tendrá que convivir en un polígono con al menos 7 usos distintos y abigarrado en el mismo entorno.

Por un lado, en el Campo da Feria está en el recinto abierto para las ferias gastronómicas de la carne o caldeiro y el pulpo. Muy próximo al hipotético parque lúdico está el cementerio de As Caldas, inamovible del lugar, y hace un año se ratificó la licencia a la firma Albia, para ubicar un tanatorio colindante al propio cementerio.

A eso se suman en la misma área de reparto, especialmente exigua en dimensiones y con algunas zonas inundables por su proximidad al río Miño, bajos y talleres municipales, las dependencias de Protección Civil, edificios de cuatro alturas y viviendas unifamiliares; muy cerca las termas de A Chavasqueira, que ardieron hace cuatro años y están en fase de reconstrucción. Por si era poco, en el Campo da Feira está también todo el equipamiento del Parque Bomberos de Ourense, instalado ahí desde hace años.

Según fuentes del propio parque, “no hay otra ubicación prevista por ahora para bomberos, pues precisan de un entorno con facilidades de accesibilidad y no alejada del casco urbano”, indican,

Recuerda esta misma fuente que la propuesta que barajaba en 2011 la entonces concejala de Urbanismo del bipartito PSOE-BNG, la socialista Áurea Soto, era trasladar el parque de bomberos a Seixalbo, dado que el área de desarrollo de As Caldas preveía también, entre otro de los miles de usos que, como en el clásico “cuento de la lechera”, se han dado a este Campo da Feira desde hace décadas, un hotel termal.

Esta última propuesta no está del todo aparcada, pues hace meses se barajó que en el solar del matadero vaya un hotel y en el de bomberos el parque lúdico.

La obra del tanatorio ubicado en esa zona termal, parada 8 meses después de su inicio

Una de las obras sobre cuyo futuro se abren las especulaciones es el tanatorio previsto también en esta área de reparto del Campo da Feira, que promueve la firma nacional Albia. Tras más de 14 años de negociaciones para ubicar en una parcela anexa al cementerio de As Caldas y cercada desde hace meses, un tanatorio que iba a incluir inicialmente crematorio, –este finalmente desechado– tras decenas de protestas vecinales y el intento del Concello de buscar ubicaciones alternativas, para no afectar a una zona de crecimiento termal, la firma conseguía la licencia el pasado año. En septiembre de 2023, como público FARO, las máquinas entraron en el recinto para empezar con la preparación de los terrenos del tanatorio. A día de hoy, 8 meses después de aquel aparente inicio de las obras, el terreno del tanatorio sigue igual como muestra la fotografía anexa. Ni un solo avance tras años de lucha para hacer su obra. Fuentes de la empresa declinaron hacer declaraciones ayer sobre el futuro del proyecto y no desvelaron si seguirán adelante o no con un proyecto que tanto pelearon.

