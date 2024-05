“Su razón de ser como letrado, era la gente humilde y la de la aldea”

“La razón de ser de Antonio Valencia como abogado, era la gente humilde y en especial los paisanos de la aldea; no solo no les cobraba como abogado si veía que no tenían recursos, sino qu a veces les pagaba el coche de línea de vuelta a su casa” , explicaba ayer el escultor y funcionario judicial Adolfo Fernández Dafonte.

Él es el autor de la escultura presentada ayer en un acto celebrado en la explanada del nuevo edificio judicial de Ourense, con el que amigos, letrados, médicos y gente de la judicatura ourensana en genial, rendían un homenaje póstumo a Antonio Valencia.

Este abogado Ourense falleció de forma repentina en el verano de 2023, a los 64 años y tras casi 40 de ejercicio de la abogacía, en los que se e hizo con el cariño y el respeto de su profesión y de la sociedad ourensana, donde era conocido como el abogado de los pobres, por su entrega, casi sin horario, a la defensa de sus clientes, en algún caso de forma altruista”.

Rosa López la esposa del fallecido agradecía, emocionada este homenaje: “me reconforta y me desborda ver este homenaje; muchas a gracias a todos. Fue un hombre íntegro dentro y fuera”.

La escultura, realizada en madera y bronce, recrea la imagen de un hombre afable y sonriente, verdadera personalidad, según sus amigos y colaboradores, que tenía Antonio Valencia. En la pieza escultórica aparece acompañado por un hombre y una mujer que recrean a dos de esos paisanos y clientes.

El primer tributo a su memoria se producía hace unos meses con una comida de compañeros de profesión y amigos, para recordar su figura y la labor incansable del profesional, “que era el primero en llegar y el último en irse del despacho”, señalan algunos de sus amigos. Llegó a tener en épocas díficiles de COVID, largas colas de personas que iban a pedirle asesoramiento al despacho de Terra Galega que compartía con otros compañeros. Consiguió muchas pensiones de minusvalía e invalidez para personas enfermas, algo que mejoró la vida de estos clientes, “y nunca tenía un no”, indicaban ayer asistente al homenaje.

Un caluroso acto de recuerdo que tuvo un cariz inesperado, pues los organizadores, que habían encargado urna de cristal para ubicar la escultura en lo en el vestíbulo de los nuevos juzgados de O Couto, se encontraron con un escrito del juez decano en el que, les recordaba que los edificios judiciales “presentan una función exclusivamente destinada a su uso judicial, sin que en ellos se pueda colocar, con carácter permanente o temporal actos de reconocimiento a personas o entidades por la labor realizada”. Pese a que coinciden con los motivos de este homenaje, no se permitió instalar dentro del juzgado.

Adolfo Fernández lamentó que a lo largo de los años se hayan permitido una exposición pictórica de Queralt en la Audiencial Provincial y posteriormente la instalación de una placa de forma permanente a os autores de la primera sentencia en gallego dictada en gallego”, señaló. Se buscará otra ubicación, para la escultura, pero el reconocimiento a Antonio Valencia sigue vivo igual en la memoria de sus amigos y colaboradores.

