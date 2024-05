PSOE y BNG piden un pleno urgente para atajar el agujero económico del Concello, con 32 millones de deudas y servicios caducados

El Concello de Ourense tiene 32 millones de euros de facturas impagadas a proveedores –12 millones de estas facturas no están siquiera tramitadas– así como odas las concesiones municipales caducadas, con deudas millonarias con las empresas que las gestionan. Lleva además desde 2020 con unos presupuestos municipales prorrogados, al no haber presentado y consensuado otros con la oposición, y desde 2011 la ciudad no tiene un Plan General de Ordenación Municipal aprobado en vigor.

Como colofón, el desmantelamiento de personal y programas del área social, ha dejado sin servicio a los usuarios del Comedor Sobre Rodas que recibían sus menús en su domicilio, y tiene en riesgo el programa de Ayuda en el Hogar para personas con problemas de dependencia, que atiende a unas 500 personas. Se multiplican las listas de as de espera para ayuda social y se han suprimido programas lúdicos de conciliación para las familias.

Son solo algunas pinceladas, del contenido del escrito elaborado y firmado de forma conjunta por los grupos municipales de PSOE y el BNG en el Concello de Ourense, y que han presentado sus portavoces ayer, ayer en el registro municipal, para reclamar al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, la convocatoria, con carácter urgente de un pleno extraordinario para poder abordar esta amplia y variada y grave problemática y tratar de paliar la situación.

Lo primero que solicitan en el escrito es la convocatoria urgente de la junta municipal de portavoces, “para dar cuenta del estado de cada uno de los servicios en precario del Concello de Ourense, con la asistencia además de técnicos o trabajadores municipales responsable se los diferentes servicios, para buscar soluciones inmediatas y eficaces”.

Salvar Ayuda en el Hogar

Piden además, “la aprobación de un expediente de licitación del servicio de Ayuda en el Hogar del Concello con la máxima urgencia. Finalmente, el tercer punto del escrito conjunto, exige a Gobierno municipal “la licitación pública inmediata de los contratos actualmente en precario.

La situación actual del Concello de Ourense es, en palabras de la portavoz socialista, Natalia González Benéitez, “una situación crítica”.

Para el BNG los datos que, de forma pormenorizada exponen en el escrito presentado ayer, dibujan “un futuro sombrío y preocupante” , pues hablan de una situación de “una situación en respiración asistida” señaló Seara, dado que a esa falta de presupuestos aprobados, se suma la anulación del capítulo I de los mismos, el que incluye los gastos de Personal, con los que se pagan las nóminas a los trabajadores”.

Tras anular ese capítulo de Personal de los presupuestos de 2020, los últimos aprobados, los gastos la partida se retrotrae a la que había en 2014, e incluye unos 3 millones de euros por debajo de la que se necesita en la actualidad, con el aumento de plantilla operado en esa década.

Los proveedores se blindan

“Estamos a tal nivel, que el Concello está teniendo dificultades para adquirir material de una ferretería, porque la gente, al no cobrar no da el material”, ha apuntado el portavoz de los nacionalistas, Luis Seara quien lamentó que “cosas tan básicas como estas están en riesgo a día de hoy”.

Por su parte Natalia González Benéitez considera que “no somos conscientes de que esta situación, precarizada desde que llegó al gobierno Pérez Jácome, y ya antes, arrastrada por parte del gobierno en solitario del Partido Popular, cada día suma dinero público, que estamos pagando a mayores por unos servicios de peor calidad”, ha sostenido la portavoz del PSOE.

Piden la aprobación del expediente de licitación del servicio de Ayuda en el Hogar, con la máxima prioridad y urgencia, “porque si no más de 500 personas mayores y en muchos casos dependientes quedarán sin asistencia”, y también la licitación “pública e inmediata” de los contratos que se encuentren en precario. “Tenemos charangas, pero eso no nos vale”, ha ratificado el Partido Socialista.

El escrito, exhaustivo en datos, que presentaron ayer por registro PSOE y BNG, para avalar la urgencia de ese pleno extraordinario, alega que “la realidad del Concello es “delicada, sin presupuesto, sin transporte urbano y todas las concesiones, desde el bus urbano a onservación y semafóricas, esta en precario desde 2015”. También el servicio de ORA y la grúa están en precario, es decir caducados, desde hace 8 años.

En cuanto al saneamiento y vertidos, la concesión no se renueva desde 2018 y la teleasistencia domiciliaria lleva otros dos años en situación de precariedad.

A eso se suman, denunciaron ayer, otros servicios cuyas concesiones están caducadas como la de limpieza de os se edificios municipales y de los centro escolares.

Déficit financiero

Según los datos de la última liquidación anual aprobada –pues a mayo de 2024 sigue sin aprobarse la liquidación de 2023– PSOE y BNG advierten en su informe de que “vemos con preocupación el déficit financiero de casi un 10%, del Concello, con más de 20 millones de euros sin pagar en la cuenta 413, que es la de acreedores, por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto”. Hay 12 millones de euros en facturas aún sin tramitar “y 25 millones de euros, con reparos de Intervención municipal” es decir que presentan algún error legal o de forma.

Si bien todos los grandes servicios están en precario, el Concello adeuda a la empresa concesionaria de la limpieza viaria y recogida de basuras 4,8 millones de euros, entre 2022 y 2023 “de los cuales dos millones de euros, ya fueron recurridos en el Juzgado Contencioso Administrativo” señalaron ayer PSOE y BNG

Este servicio realiza su labor en precario desde el año 2022. También está en precario en este caso desde 2018, el servicio de abastecimiento de agua y saneamiento del Concello.

La empresa “que realiza este servicio en precario, y sin amparo de un acuerdo jurídico válido, reclama al Concello deudas por valor de 14 millones” de euros, alegan los portavoces del PSOE y BNG en el escrito presentado ayer.

El PP critica a los otros dos grupos de la oposición por no invitarles a aportar ideas para esta iniciativa

El grupo Municipal Popular lamenta que el PSOE y el BNG no contarán con la opinión de los representantes del PP a la hora de valorar la situación de los servicios cuyas concesiones se encuentran en precario. La portavoz del grupo popular en el Concello, Sonia Ogando señaló que “lo único que demuestra esto, es que el PSOE y BNG anteponen sus intereses políticos a los vecinos de Ourense, al no contar con un grupo municipal que ejerce una oposición rigurosa y constructiva, como la que está haciendo el PP”. La línea de trabajo del grupo popular, destaca la portavoz, “no solo es la denuncia y la crítica, sino también el análisis de las iniciativas del equipo de gobierno, que en el caso de ser viables, legal y económicamente, también serían apoyadas, pues en ningún caso pretendemos obstaculizar la labor de un gobierno”. Los populares subrayan que “el Grupo Municipal del PP es plenamente consciente de la grave situación en la que se encuentra el ayuntamiento”, por lo que junto con los otros grupos de la oposición también podría realizar sus aportaciones”, señalan a este escrito presentado ayer. Aseguran que en todo caso, “el Partido Popular seguirá trabajando, para ofrecer el mejor la esta ciudad”, añade Sonia Ogando.

