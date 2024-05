Ennio Morricone se une al museo de arte urbano de Ourense de la mano de Mon Devane

Hace días que una pared reclama la atención de los ourensanos cuando pasan por la parte alta del Parque San Lázaro y no es por la apertura de una reciente cafetería. Tonos azules oscuros y claros, con sombras de blanco, dejaban entrever que la obra era del artista ourensano Mon Devane y así se confirmó en el día de ayer cuando le puso su firme a la cara del compositor italiano y director de orquesta Ennio Morricone. Lo hizo en el cruce de Xaquín Lorenzo con Cardenal Quevedo donde los ourensanos y algún que otro turista fotografiaron y grabaron al italiano, compartiéndolo en sus redes sociales. El artista ourensano Mon Devane señala que “los de la Cafetería Meraki me cedieron amablemente el espacio, que ellos anteriormente pintaron de blanco, y quería empezar una serie de retratos de compositores de bandas sonoras, porque son rostros que no son tan conocidos, sin embargo, las melodías sí que están en las cabezas de todos”.

Concretamente, de Ennio Morricone destaca bandas sonoras de sus trabajos en películas del spaghetti western como “El bueno, el feo y el malo” y otras como “Cinema Paradiso”, entre otras.

El artista ourensano señala que “cuando busqué retratos de él encontré este que la verdad es muy potente y sugerente, porque está pidiendo silencio que cada uno puede interpretar lo que quiera porque está abierto a interpretaciones”. Durante tres jornadas trabajó en el muro donde volcó todo su talento corriendo él con los gastos del mural.

¿Qué compositor será el siguiente?

