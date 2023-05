La única concejala de Vox en Galicia está en Avión y se llama Lilian Cerdeira

La formación Vox consiguió un edil en toda Galicia, después de las elecciones municipales del pasado 28-M. Se llama Lilian Cerdeira y salió por el Concello de Avión. Con esta edil Vox consiguió un cargo electo por primera vez en Galicia, a la vista de los próximos comicios generales y también autonómicos. La edil se llama Lilian Cerdeira logró 176 votos. Vox hizo balance a nivel Galicia diciendo que “hemos conseguido romper la barrera de la falta de representación en Galicia logrando por primera vez un concejal en el municipio de Avión”. Y añadieron que “estos datos vienen a confirmar la tendencia ‘imparable ‘de crecimiento del partido en la comunidad gallega que, poco a poco, se está haciendo un hueco como fuerza política de referencia en la región”.

“Ha sido un logro romper el status quo”, dijo la recién elegida que añadió que “estamos consolidando una alternativa de quien no había sido escuchado. La gente está ansiosa de ser atendida y escuchada”. Lilian enfatizó en “el rural para darle vida” y comentó que “nuestra gente se cansó de gobiernos que actuaban de espaldas y que daban soporte a una parroquia. No se trata de estar en oposición, que lo estamos, si no de trabajar para los vecinos en todo lo que esté mal”.