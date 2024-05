La pesca en Argentina contiene de nuevo el aliento por la extinción de cupos de merluza

No todas las especies están sujetas a cuota en el caladero de Argentina. El langostino es una de ellas, que se explota mediante un sistema conocido como de pesca olímpica.

Aunque el decretazo del Ejecutivo de Jorge Milei no prosperó en las Cámaras legislativas, el sector teme que apueste por un sistema de licitación, sin tener en cuenta inversiones o empleo generado en los últimos años.



La incertidumbre mantiene proyectos en stand by. El Consejo Federal Pesquero, máxima autoridad en este campo, no se ha reunido desde el cambio de Gobierno; está previsto que lo haga esta semana.