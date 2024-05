Las familias del CEIP Irmáns Villar critican la “poca previsión” de la jefatura de Educación

Las familias del CEIP Irmáns Villar retomaron ayer las protestas ante la falta de plazas suficientes para el alumnado de 6º de Primaria en el Otero Pedrayo, el instituto adscrito al colegio. “Esto no es una pataleta de un día, seguiremos concentrándonos mientras la Xunta no dé soluciones, como si tenemos que seguir durante el verano”, asegura Carlos, miembro de la ANPA del Irmáns Villar. De hecho, las familias prevén para este mes cinco movilizaciones y una manifestación por las calles principales de la ciudad.

Las protestas arrancaron la pasada semana, después de que la jefatura territorial de Educación confirmase que el próximo curso 2024/2025, el Otero Pedrayo no podrá cubrir la demanda generada por los tres colegios adscritos (Irmáns Villar, Amadeo Barroso y As Mercedes). Como consecuencia, 11 estudiantes de 6º de Primaria del Irmáns Villar no podrán cursar 1º de la ESO en el instituto.

Desde la Xunta señalan que, al tratarse de un “edificio histórico”, no es posible ampliar las instalaciones, y aseguran que los alumnos del área de influencia del Otero Pedrayo sí han podido formalizar la matrícula. “El área de influencia del colegio es irrisoria y la jefatura territorial tiene la obligación de revisarla, cosa que no hicieron en los últimos 25 años”, apuntan desde la ANPA, que tildan de “medias verdades” la respuesta de Educación. En la misma línea, recuerdan que el Otero Pedrayo cuenta con un bloque en el exterior del recinto histórico (en el que antes se ubicaba el Irmáns Villar) que sí podría ampliarse. “Nosotros no tenemos que buscar soluciones, eso lo tienen que hacer desde la Xunta, además de reconocer que esta situación se debe a su falta de previsión. Los niños no aparecieron de la nada, llevan matriculados en el colegio desde hace años y deberían haber buscado soluciones antes”, critican.

Los 11 estudiantes sin plaza asegurada en el instituto adscrito tienen la posibilidad de matricularse en el IES Universidade Laboral o en el Ferro Couselo, pero las familias inciden en la continuidad entre Primaria y ESO: “La ley dice que los centros públicos adscritos a otros se considerarán centros únicos”. Desde la ANPA señalan la importancia de que los alumnos continúen con sus compañeros “en el centro al que pertenecen”.

Firmas

Las familias prevén entregar firmas en la jefatura de Educación este viernes, después de movilizarse frente al edificio autonómico. Por otra parte, la ANPA ya ha enviado escritos de protesta a la Valedora do Pobo y al Defensor del Pueblo. El BNG ourensano llevó las quejas de los afectados al Parlamento, donde lamentó la falta de previsión de la Xunta ante la escasez de plazas del Otero Pedrayo. El grupo municipal del PSOE también manifestó su apoyo público a las familias.

La hoja de ruta de la ANPA incluye por ahora cinco movilizaciones y una manifestación, y no descartan continuar. “Mientras los padres quieran, nosotros seguiremos defendiendo lo que les corresponde”, recalcan.

