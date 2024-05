Médicos de Urgencias y Rehabilitación del CHUO piden más personal ante una carga “inasumible”

Las movilizaciones semanales de sanitarios impulsadas por la plataforma FIOu frente al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) cumplen tres meses con un largo listado de demandas todavía sin resolver. Actualmente, la situación de los servicios de Urgencias y Rehabilitación concentra las reivindicaciones, en las que los facultativos reclaman más profesionales para ofrecer una atención “de calidad” ante una carga de pacientes “inasumible”.

FIOu mantiene las concentraciones, a las que también se han ido sumando numerosos centros de salud de toda la provincia. “Ahora vamos a hacer movilizaciones mensuales por temas, empezando por Rehabilitación. Serán frente a la residencia, con la intención de sumar a pacientes”, avanzan desde la plataforma.

La plantilla de Urgencias

Los médicos de Urgencias cifran en una veintena los especialistas necesarios para ofrecer una atención de calidad y lograr cubrir libranzas e incidencias con “normalidad”. Ante la escasez de personal, el verano pasado el Sergas lanzó una convocatoria extraordinaria para cubrir parte de las guardias con médicos de otras áreas sanitarias, una medida “temporal” que pronto cumplirá un año vigente. Pilar Garzón, facultativa en Urgencias y presidenta del Colegio de Médicos de Ourense, asegura que “en muchas ocasiones” más de la mitad de los profesionales de una jornada son de otras áreas.

La llegada del verano y la jubilación de un compañero el próximo mes preocupa a la plantilla, que no podrá disfrutar de más de 15 días de vacaciones. “Es inviable que podamos tener un mes entero libre con esta situación, y se prevé que durante los próximos meses haya más dificultades por la imposibilidad de que los médicos de otras áreas cubran Ourense al tener que reforzar sus propios servicios”, detalla Garzón. Por otra parte, los sanitarios temen que la Oferta Pública de Empleo (OPE) de difícil cobertura, en la que Ourense no figuraba, pueda favorecer que especialistas de Urgencias del CHUO se marchen fuera de la provincia. “Y también estamos a la espera de la resolución de la OPE de méritos, en la que no sabemos cuántas plazas designarán para nuestra área, y a ver si con eso aliviamos un poco la carga”, señala la sanitaria.

La espera de Rehabilitación

Desde Rehabilitación, los facultativos señalan al equipo directivo del CHUO como responsable de la pérdida de plazas y médicos en el servicio. “Ha tomado de forma unilateral, sin ni siquiera informarnos, decisiones que han ocasionado esta falta de profesionales”, afirman.

La reducción de la plantilla es uno de los principales motivos que explica la larga lista de espera de Rehabilitación. Según los últimos datos facilitados por el Sergas (correspondientes a junio del 2023), la espera de los pacientes es la más alta del área sanitaria, con 267,6 días de media, más del doble de la media de todas las especialidades. “Y sin duda, la situación empeorará en las próximas semanas. La pasada semana se marchó un médico y en breve se marcharán otras compañeras”, lamentan desde el servicio. Los profesionales tildan de “eternas” las jornadas laborales y aseguran que la lista es “inasumible” con los efectivos actuales, a pesar de los esfuerzos. “Se realizan tratamientos en días alternos para tratar a más pacientes”, señalan. Explican que la dirección del área sanitaria debe “cinco meses de tardes trabajadas a los médicos del servicio”.

Los profesionales reclaman mejoras en las instalaciones, que incluyen su ampliación y renovación, así como la creación de camas propias del servicio. “Esto sirve de excusa para derivar pacientes a la asistencia privada destinando recursos económicos a conciertos en lugar de invertir en sanidad pública”, critican. Los médicos de Rehabilitación han trasladado “en diversas ocasiones y por distintos medios” su descontento a la gerencia, pero afirman que todavía no ha habido respuesta.

Continúan las quejas por la nueva UCI

Además de las concentraciones semanales de la plataforma FIOu, la comisión de centro del CHUO también convoca movilizaciones cada viernes frente al complejo hospitalario. En su caso, las quejas están relacionadas con el número de profesionales de Enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Desde la entrada en funcionamiento de las nuevas instalaciones, el pasado mes de diciembre, el personal reclamó mejoras estructurales y de plantilla para ofrecer un servicio “de calidad” a los pacientes. “La gerencia accedió a reunirse para abordar las demandas de la estructura y se hicieron algunos cambios, pero no están abiertos a contratar a más profesionales”, apuntaba Belén González, presidenta de la comisión de centro del CHUO en una de las últimas concentraciones.

Los trabajadores señalan la necesidad de incrementar la plantilla de Enfermería y aseguran que en otras áreas sanitarias la ratio de profesionales por paciente es más alta. “Una enfermera de UCI está llevando aquí a cuatro pacientes, mientras que en el resto de hospitales gallegos solo lleva a dos enfermos”, lamentan. Desde el sindicato Satse, que también participa en las movilizaciones semanales, recuerdan los riesgos de las deficiencias de la nueva UCI, tanto para los pacientes como para las propias enfermeras. La intención de la comisión de centro del CHUO es mantener las concentraciones de cada viernes hasta que la gerencia del área sanitaria se siente a negociar un incremento de profesionales en la unidad.

