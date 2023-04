El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló en favor de un Policía, representado por el SUP, que sufrió un accidente cardiovascular que había sido denegado, por parte de la Dirección General de la Policía, como acto de servicio o con ocasión del mismo. El referido funcionario se encontró indispuesto, al sufrir un fuerte dolor en pecho y estómago mientras prestaba servicio, motivo por el cuál tuvo que ser trasladado a su domicilio para guardar reposo. Al día siguiente, al continuar los síntomas, fue derivado a urgencias de un centro hospitalario donde le diagnosticaron un infarto de miocardio. Las causas de la patología fueron consecuencia del ejercicio de sus funciones policiales, la DGP dictó resolución contraria al peticionario lo que provocó el recurso presentado por el SUP. Finalmente se falló en favor del Policía al estimar que la parte demandada no aportó elementos de prueba suficientes que pudiesen desvirtuar que la patología fuese consecuencia o se produjo con ocasión de acto de servicio.