“¿Si me hago un tatuaje después puedo donar sangre?”. Esta es una de las preguntas que más se repiten últimamente entre el alumnado que recibe las charlas organizadas por el Centro de Transfusión de Sangue de Galicia y el Concello de Ourense. “No entiendo qué pueden haber leído o visto para que esa sea la duda principal que me trasladan”, señala la psicopedagoga Carmen Fernández Gil que lleva dos décadas recorriendo los centros educativos para concienciar al respecto.

Y la respuesta es que sí. Se puede. Solo hay que esperar unos cuatro meses para comprobar que la realización del dibujo en la piel no ha supuesto una enfermedad transmisible.

“A veces también preguntan por qué no se emplean los glóbulos blancos para hacer donaciones también, aunque esta es menos común. No se paran a pensar que los glóbulos blancos son los que general la inmunidad de cada persona, entonces transfundir a alguien un sistema que protege a otro puede implicar una enfermedad al receptor”, añade la profesional.

También existe la creencia de que los vegetarianos no pueden donar sangre porque su dieta contiene menos hierro. Aunque lo cierto es que, mientras no exista deficiencia de este elemento, no es contraproducente hacerlo. Y una dieta vegetariana equilibrada y controlada no tiene por qué tener ningún tipo de déficit.

Por lo general tampoco piensan los alumnos en la relación a la hora de donar entre las relaciones sexuales de riesgo y el contagio de las misma a través de la sangre. “Pero es que de forma habitual no se detienen a analizar algo tan básico como que si la sangre no traslada los nutrientes necesarios y se encarga de purificar el oxígeno, recogiendo los desperdicios, el cuerpo dejaría de funcionar”, puntualiza la psicopedagoga.

Durante el encuentro –programado para repetirse en otros siete centros educativos más de la ciudad este curso– los discentes aprendieron cómo funciona la entidad sanitaria que se encarga de asegurar en Galicia los recursos sanguíneos mínimos para atender las necesidades –urgentes o preventivas– de la población. “Si falta de un grupo concreto para realizar una operación, directamente no se entra a quirófano hasta asegurar que se tiene la reserva estimada necesaria. Si luego sobra porque no se utiliza, la bolsa se devuelve al banco y se destina a otro paciente que la precise”, expone la profesional.

En esta línea, descubrieron que no solo en operaciones se emplean los recursos de sangre; sino que también sirven para enfermos crónicos, pacientes de cáncer y leucemia, transplantes de órganos, enfermos con anemia o hemorragias y para atender a personas víctimas de accidentes de tráfico.

Asimismo, se concienció a los alumnos sobre la escasez de personas en Galicia que pertenecen al grupo 0 negativo –solo entre el 7 y 8% de la población– y de lo imprescindible que resulta que regalen su sangre –por ser donantes universales y solo poder recibir de sus iguales–.

Las reservas de A positivo y 0 negativo, bajo mínimos

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), realiza un llamamiento generalizado a la participación de la población gallega en la aportación de sangre y, de manera especial, a los donantes de los grupos A positivo y 0 negativo. Las reservas de ambos presentan niveles bajos, por lo que es preciso reforzar el permanente llamamiento a la participación en las campañas que realiza la Consellería de Sanidade por mediación de ADOS.

Hace falta recordar que los hospitales de Galicia necesitan entre 400 y 500 diarias para desarrollar de manera eficaz su gran labor asistencial. En determinadas épocas del año puede bajar el número de donaciones, como en las pasadas fiestas de entroido, pero no sucede lo mismo con la demanda de sangre y sus derivados que precisan los hospitales. Por eso, solicitan un esfuerzo especial a los ciudadanos para incrementar las reservas de sangre. E

starán hoy frente al instituto García Barbón (Verín) y el martes que viene delante del instituto 12 de Outubro (Ourense). También se puede donar en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense los lunes y viernes –de 15.00 a 22.00 horas– y los martes, miércoles y jueves –entre las 08.00 y las 15.00 horas–.