Carmen Carballo, abogada y exconcejala del PP en Ourense, está citada a declarar ante el juez en calidad de investigada por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Las diligencias penales, que se tramitan en el juzgado de Instrucción Número 1, del que es titular el magistrado Leonardo Álvarez, se abrieron a partir de una investigación previa de la Fiscalía, iniciada en verano, después de que la embajada de México en Madrid trasladara el caso de una joven que asegura que fue obligada a trabajar sin recibir un salario y sin cotización, que fue víctima de malos tratos físicos y psicológicos, y que presuntamente estuvo privada de libertad durante once años, según han publicado medios digitales como El Confidencial y eldiario.es.

"Resulta curioso que alguien que dice sufrir esclavitud solicite asilo, lo renueve varias veces sola ante la Policía, durante años, y después, cuando se lo deniegan, interpone recurso para que no la expulsen del país"

Al ser consultada por este periódico, la exedil y letrada en ejercicio negó la acusación: “Estamos averiguando quién está detrás de toda esta escoria... Al final, la verdad siempre sale. No sabía que era tan importante y que me tuviesen tanta envidia... En fin, ¡prefiero que me tengan envidia que no caridad! Resulta curioso que alguien que dice sufrir esclavitud solicite asilo, lo renueve varias veces sola ante la Policía, durante años, y después, cuando se lo deniegan, interpone recurso para que no la expulsen del país”, respondió Carballo a este diario.

“Todo es mentira y lo voy a demostrar”, escribió en su perfil de Facebook. “Invito a que se identifiquen todos los que se esconden en el anonimato para atacar con la mentira, pero hay mucho cobarde y cenutrio en esta sociedad, y a las pruebas me remito”, añadió la exedil.

“Vamos a poner a cada cual en su sitio”

En esta red social también aseguraba que ha interpuesto una denuncia contra la fiscal, por presuntos delitos de prevaricación y revelación de secreto. La exedil investigada ejerce en esta acción la labor de acusación particular, como abogada. “Vamos a poner a cada cual en su sitio”, justificaba en la red.

El gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirma la recepción de la querella –la fiscal es aforada y, por lo tanto, es la instancia correspondiente– así como la incoación del expediente, un trámite obligado. Sin embargo, la denuncia no ha sido admitida a trámite, un paso que correspondería a la Sala de lo Civil y Penal del TSXG.

Por otra parte, el gabinete de comunicación de la Fiscalía Superior de Galicia asegura que la fiscal contra la que se ha querellado Carballo “ejerce con normalidad”. La exedil afirmó en Facebook que la funcionaria fue “apartada de mi caso”.

Declaraciones en el juzgado

En la causa abierta en Instrucción 1 de Ourense, cuya tramitación todavía es incipiente, las únicas diligencias acordadas por el momento por el juez son la citación de Carballo y de su madre para que declaren como investigadas. También se ha llamado a declarar a un testigo.

Este problema con la justicia no es el único que ha afrontado, en su condición de particular, la letrada y antigua concejala Carmen Carballo. En febrero de 2021 fue juzgada por unas supuestas coacciones en 2018 a una arrendataria canadiense, tras un conflicto sobre el abono de la renta y otros gastos, y sobre el estado de la vivienda.

La magistrada del Penal 1 de Ourense, Blanca Díez, la absolvió por falta de pruebas –“se ha hecho justicia, gracias a Dios”, dijo Carballo entonces a este periódico–, pero la Audiencia Provincial acordó la nulidad de la sentencia y ordenó que la causa vuelva a ser juzgada.

La repetición del juicio tendrá lugar en el primer trimestre de 2023, según las fuentes jurídicas consultadas.