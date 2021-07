La magistrada del Penal 1 de Ourense, Blanca Díez, absuelve a la exconcejala y abogada Carmen Carballo, de 55 años, que fue edil de Ourense cuando Rosendo Fernández era el portavoz, y descarta que hubiera incurrido en un presunto delito de coacciones a una arrendataria, tras un conflicto sobre el abono de la renta y otros gastos, y sobre el estado de la vivienda, en 2018.

No ha quedado acreditado que, como sostenían las acusaciones, la introdujera por la fuerza en la vivienda ni la empujara, ni tampoco se ha demostrado que Carballo sacara al rellano pertenencias de la arrendataria. Las grabaciones aportadas no la incriminan y la jueza señala que los testimonios no desvirtúan su presunción de inocencia, por falta de corroboración periférica, contradicciones o una mala relación (hubo una denuncia previa que también terminó en absolución). “Se ha hecho justicia, gracias a Dios”, manifestó la exedil ayer a este periódico.