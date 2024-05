Àngel Llàcer se recupera de su infección

Por fin llegan buenas noticias sobre el estado de salud de Ángel Llàcer (Barcelona, 1974). “Está estupendo y recuperándose”, nos dice uno de sus mejores amigos. El director de teatro y humorista ya se encuentra en su domicilio de Sant Cugat del Vallés, tras haber estado ingresado 10 días en la clínica Ruber de Madrid y, días más tarde, en Barcelona. Pudo disfrutar del día de Sant Jordi en Barcelona con sus familiares y amigos, ya que el día 22 de abril había recibido el alta en Madrid, pero, a los pocos días, tuvo que ingresar de urgencia en la clínica Quirón de Barcelona, donde llegó a estar en la Unidad de Cuidados Intensivos por la gravedad que revestía su estado.

Esta misma semana recibió el alta hospitalaria, después de someterse a varias intervenciones quirúrgicas en una pierna y recibir un potente tratamiento con antibióticos. Por suerte, las operaciones surtieron efecto y se logró frenar la peligrosa infección que le estaba atacando, consecuencia de una intoxicación bacteriana que contrajo durante sus vacaciones en Vietnam y Tailandia, el pasado febrero. Su enfermedad la ha provocado la bacteria Shigella, causante de la shigelosis. Este organismo suele afectar a los intestinos, pero puede reproducirse por todo el cuerpo.

El popular cómico y jurado de Tu cara me suena en Antena 3, con total naturalidad y en un ejercicio de generosidad, relató en un programa de Catalunya Ràdio que llegó a estar “muy jodido” y que “podría haber muerto” por causa de la dichosa bacteria. Su entorno más cercano ha cerrado filas y guarda discreción sobre los detalles de su situación a petición del actor. “Àngel atraviesa un momento muy difícil y está bajo de ánimos. Necesita estar tranquilo y no quiere que su estado de salud se convierta en noticia. Está aún haciéndose a la idea de todo lo que le está pasando”, explican personas de su confianza.

No ha sido un año fácil para Llàcer, pese a que profesionalmente no le puede ir mejor: Tu cara me suena, programa en el que ejerce de jurado, arrasa con sus audiencias y su musical The Producers sigue cosechando éxitos. Pero el pasado marzo, sorprendió con unas declaraciones en el programa Socialité de Telecinco, donde confesó que se sentía muy solo. “Me he quedado solo en mi casa porque ha muerto mi perro. Me dejó mi pareja, la persona que me ayudaba se fue y mis vecinos también se han ido. De golpe, estoy en soledad y me siento solo”. Sincero y crudo, como es él. Para lo bueno y para lo malo.

Ahora Àngel está luchando como un jabato por recuperarse del todo. Le queda un largo proceso de convalecencia por delante. Lo que más le preocupa ahora es recobrar su movilidad al cien por cien, ya que ha perdido musculatura y le cuesta caminar. Sus médicos, cautelosos, están pendientes de la evolución de la infección bacteriana, pero se muestran optimistas. Familiares, amigos y compañeros de profesión están volcados con su recuperación y no le dejan solo ni un momento.