Acuerdo unánime en Pontevedra para la creación de una sede única de los servicios de emergencias

El espíritu de diálogo y consenso marcó el Pleno municipal del mes de junio, celebrado este lunes en el Teatro Principal y en el que se aprobaron cuatro mociones por unanimidad. Entre ellas, la propuesta del grupo socialista para la creación de una sede única para los servicios de emergencias. El portavoz del PSOE local, Iván Puentes, explicó que se trata de “una necesidad latente desde hace, como mínimo, 24 años”, desde que en el año 2000 se trasladase “de forma provisional a la Policía Local desde la Casa da Luz a las dependencias que ocupa actualmente en el Pazo da Cultura”.

El edil socialista señaló que estas instalaciones no son adecuadas, al igual que el parque de bomberos, que “es mejorable”, o la ubicación de Protección Civil, al igual que la Comisaría de la Policía Nacional en Joaquín Costa. La concelleira de Protección Cidadá, Eva Vilaverde, apuntó que el gobierno local está trabajando en este proyecto y que es “complejo”. De momento, se ha encargado un estudio “para analizar las posibles parcelas, que tienen que tener una serie de características que no es habitual encontrarlas en el centro de la ciudad” (tales como atención al público y accesos adecuados, sobre todo para los bomberos por el tamaño de sus vehículos y el tiempo de respuesta). Así, afirmó que actualmente hay seis parcelas “que estamos analizando”.

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Rafa Domínguez, ironizó sobre esta cuestión al señalar que “deben llevar 25 años analizando el suelo, porque no nos constan avances” y recordó que la ubicación de la Comisaría corresponde a la Subdelegación del Gobierno, que estudia, entre otras opciones, “el centro de salud de Mollavao para una nueva Comisaría de la Policía Nacional”.

Unanimidad también para impulsar la Illa das Esculturas, uno de los principales centros de arte al aire libre de Europa. La concelleira socialista Carmen Hermo defendió la moción para recuperar el esplendor de este espacio con acciones que comenzarían por la creación de una comisión de expertos para analizar la situación y por agilizar los trámites para llevar a cabo actuaciones de cuidado del legado escultórico; también propone la creación de publicaciones divulgativas, la promoción de visitas escolares y la actualización e incorporación de información en las páginas web del Concello. Como punto fuerte, ampliar la colección, potenciando la obra de mujeres artistas, y estudiar con la Diputación y la Xunta la posible cesión de las obras al Museo de Pontevedra.

Mientras que Rafa Domínguez señaló que el espacio está “infrautilizado” y en mal estado, el alcalde quiso destacar que “no es cierto que no se haya hecho nada en la Illa das Esculturas”, señalando las labores de limpieza y adecuación del espacio, la instalación de códigos QR y otras actuaciones en los últimos años.

Modificación de crédito

La sesión plenaria sirvió, principalmente, para aprobar la primera modificación de crédito tras la aprobación de los Presupuestos de 2024. Con el voto favorable del BNG y del PSOE y la abstención del PP, se aprobó una modificación de crédito de 10,3 millones de euros para diferentes obras, proyectos y subvenciones. Con esta incorporación, las cuentas para 2024 alcanzan los 128 millones de euros.

El concelleiro de Facenda, Raimundo González, explicó que “dos terceras partes” de esta ampliación “son para inversiones y un tercio para gastos corrientes y subvenciones”, y expuso los proyectos a los que se destinará esta modificación presupuestaria, entre los que destacan las obras de reforma de la calle Rosalía de Castro por 2,2 millones de euros, así como actuaciones como la organización de los Premios Feroz en Pontevedra en sus dos próximas ediciones, a la que el Concello destina 450.000 euros.

También se destina un millón de euros a pavimentaciones en el rural, 1,2 millones para clubes deportivos y una cantidad similar para infraestructuras e instalaciones deportivas. Colegios, Mercado, jardines, actividades culturales y fiestas son otros servicios beneficiados por esta modificación de crédito.

El PSOE valoró que se incluyan puntos acordados con su grupo municipal, como la reforma de la plaza da Rega, zonas verdes de Monte Porreiro o reivindicaciones vecinales como la reurbanización de la calle Serra o la mejora de servicios de saneamiento en Ponte Muiños.

Rafa Domínguez, por su parte, señaló que “si en junio hay que hacer una modificación de crédito, es que los presupuestos de abril no eran tan buenos como presumían” y destacó la “vocación de gobierno y responsabilidad” del PP, que “siempre está dispuesto a negociar por lo mejor para los pontevedreses”.

“Dudé si estaba escuchando a Ana Pontón o a Rafa Domínguez”, bromeó Iván Puentes, ya que “llevamos aguantando un año de desprecios por hacer lo que va a hacer ahora el PP, por ser útiles y no votar a todo que no”. Aprovechó entonces Raimundo González para recordarle al socialista las dificultades que tuvo el gobierno local para sacar adelante los presupuestos de este año tras el bloqueo de la oposición: “Iván, con todo el cariño del mundo, no me hagas hablar”.

Consenso para declarar como ARI el barrio de A Moureira

Aunque la moción del Partido Popular fue aprobada con los votos a favor del PSOE, el gobierno local de Pontevedra cerró la puerta a la financiación de las becas para que alumnado de 3º de ESO estudie inglés en Inglaterra e Irlanda como proponía el grupo municipal del PP, que cifraba en un millón de euros la partida necesaria para ello. El concelleiro del BNG Demetrio Gómez apuntó que la Xunta de Galicia tiene programas similares al que propone el PP local y que, además, no se limitan al inglés. El edil nacionalista considera que “el modelo formativo de la Xunta es diferente. Parece mentira que tenga que venir el BNG a defender el modelo de la Xunta, mucho menos radical a la hora de mercantilizar la enseñanza pública”, calificando la propuesta de Domínguez como un “modelo de agencia de viajes”. También apuntó Gómez que existen proyectos de intercambio en la ciudad que están funcionando muy bien, como el del colegio Froebel con Italia, “que lleva 20 años funcionando”, o los de las escuelas asociadas a la Unesco, “que hacen intercambios constantemente”.

El gobierno descarta financiar las becas para estudiar inglés en el extranjero

De las cuatro mociones que se aprobaron por unanimidad en el pleno de este lunes, una era la del Partido Popular en relación a la declaración del barrio de A Moureira como Área de Rehabilitación Integral (ARI). “Es un barrio que necesita un empujón para salir de su estancamiento”, destacó el edil popular Iago Acuña. Aunque el nacionalista Alberto Oubiña matizó que “no disponer de un ARI no significa que no existan ayudas para realizar reformas” y el socialista Manuel Fariña pidió “que se prioricen por igual todos los barrios”, la propuesta del PP fue aprobada por unanimidad. También hubo consenso para respaldar a los abogados del turno de oficio que piden condiciones laborales dignas. Una propuesta conjunta de BNG y PSOE recogió las reivindicaciones de la Plataforma por la Dignidad de la Abogacía de Pontevedra, porque “el turno de oficio supone garantizar un principio fundamental como es el de derecho de tutela legal efectiva, especialmente para las personas sin recursos”.

