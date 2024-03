Propaganda de guerra infantil en cadena pública alemana

La cadena pública alemana ZDF ha difundido un videoclip de propaganda bélica claramente dirigida por su estética y tipo de humor a un público infantil.

En él se ven, transformados en juguetes, misiles suministrados a Ucrania por la OTAN y a los que los creadores del videoclip han puesto simpáticos rostros como si fueran personajes de una película de Walt Disney.

Uno de ellos es el misil alemán de largo alcance Taurus, que se queja amargamente a sus colegas de que Olaf Scholz se resista a enviarlo a Ucrania y afirma que el canciller alemán merece por ello un rapapolvo.

“Pero los ucranianos me tienen ya a mí”, presume a su lado con acento galo el misil francés SCALP mientras que presume, a su vez, de lo mismo el británico Storm Shadow.

Pero pregunta entonces desafiante el Taurus, en clara alusión a su mayor alcance frente a los otros: “¿Acaso creéis que somos iguales?

Y agrega: “Seguro que no me envían porque puedo atacar blancos en Rusia”. Y, ¿qué importa eso?, comentan los otros, ¿es que Rusia no hace lo mismo desde hace dos años en Ucrania?

El videoclip, producido por una televisión que financian con un canon todos los ciudadanos del país, podría haber salido del ministerio de propaganda del doctor Joseph Goebbels.

¿Trata la cadena pública de preparar a los menores alemanes para una futura guerra con Rusia, como la que pronostica, entre otros, la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen?

La guerra, queridos niños, parecen querer decir los autores del videoclip, es solo un juego y las armas son algo muy lindo, como esos simpáticos personajes.

En cualquier caso, quienes deben de estar frotándose las manos pensando en el impacto de esa propaganda son el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, como los lobistas de la industria armamentista que hay en el Parlamento alemán.

Cuanto más desesperante se vuelve la situación para los nacionalistas ucranianos en el campo de batalla, más descarada es la propaganda en los medios de comunicación alemanes a favor de la guerra con Rusia.