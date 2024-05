Sobre dos ruedas, Zarauza arriba

Este que veis aunque semioculto por su casco, orgulloso ante su bípedo vehículo y persona conocida en Vigo, es un osado en el mejor sentido de la palabra, aunque en su vida anterior lo haya sido muchas veces en expediciones fantásticas. Me llama Gaspar de Haz boquiabierto porque su amigo de siempre, este que veis de motero que no es otro que el vigués Ramón Zarauza, salió el sábado a una cita culinaria en San Sebastián con sus 76 años a cuestas de su Vespa 1506 del año 1965. Ahí en la foto le veis ante la iglesia de Frómista tras pasar y parar desde Ourense en puntos del Camino para revivir el que ya hizo a pie. Asistió en San Sebastián a la cita culinaria, descansó hasta el lunes y vuelta por el norte para llegar a Potes mojado como un pito todo el camino, refugiarse en un hostal con la intención de llegar a Vigo a la comida anual de los Búfalos vigueses. Cierto es que tiene buena reputación en viajes extremos. Con Gaspar de Haz, Chano Criado del Rey… bajando, por ejemplo, de Santiago de Chile hasta Ushuaia en un todoterreno, desierto primero, luego por selvas y hielos… o la expedición que hicieron en un 2 CV desde Vigo a Marruecos subiendo los 4.200 metros del Tucal… Y ahora, con 76, ahí le tenéis, tan campante y flamante.

Hay un Mazinger frente a Vialia que potencia el tú a tú entre los chavales

No es deseo publicitario el que me anima sino la admiración. Hoy en día, un lugar que potencie el juego creativo pero en el tú a tú, el cuerpo a cuerpo, la inteligencia, es algo que sorprende encontrar. Chavales en mesas jugando, hablando entre ellos y no a través de celulares es cosa insólita en los tiempos que corren en los que se ha sustituido el encuentro físico por el virtual. Pues hemos conocido un lugar en Vigo en Rúa Norte 24 (frente a Vialia, el Centro Comercial Satánico como lo llama con humor algún defensor del pequeño comercio), creado con ilusión y emoción por Nerea Cruces y Ana Otero llamado Mazinger que lleva casi 20 años en pie, se construyó a partir de un sueño de unos chicos a los que les encantaban los juegos de mesa y las cartas pero no tenían el espacio suficiente para ello y se trasladó a esta calle.

Un espacio friki contra el digital

Causa sorpresa porque es un lugar de venta, sí, pero para juntarte con tus amigos o incluso gente que no conoces, ya que hoy en día todo se hace de manera digital e incluso relacionarse se lleva a ese ámbito. Me dice Nerea que aquí buscan la unión de todo el mundo, diferentes comunidades que se juntan para jugar, reír, interpretar personajes en sus partidas de rol... cosas que parece que no se hacen o que se hacían antes, y consiguen que se llene la sala cada fin de semana con este tipo de actividades. Interesante en una sociedad en la que parece que todo se maneja a través de una pantalla. Una tienda diferente, una tienda friki adaptada a todos los públicos, especializada en juegos de mesa, libros (manga, novela gráfica y novela) y TCGs, juegos de cartas de los que hacen torneos. Yo lo conocí hace años en su anterior emplazamiento y ya le vi la intención; ahora se despliega.

Id y disfrutad con A Esmorga en los Tamberlick, diez años después

Recuerdo que cuando vi en preestreno la película A Esmorga, de Ignacio Vilar, y vi bullir por medio a Antonio Durán “Morris”, Karra Elejalde, Miguel de Lira, Alfonso Agra... salí raudo hacia mi ordenador y escribí que, aunque poco sabía de cine, me olía que había visto una obra de arte. Me encantó. y me acaba de llamar Morris para avisarme que hoy (20 h) se conmemora programándola en los Tamberlick de la Plaza Elíptica. Id los que no perdáis vuestro tiempo uncidos a las redes a disfrutadla y sabed que después podéis tener coloquio con actores. Por cierto, estoy viendo la serie “La Beguinas” y a fe que Morris hace con gran merecimiento el papel de obispo de aquel siglo XV o XVI malvado, taimado, intrigante y dado a la Inquisición. ¡Qué gran actor este Morris cuando en la vida privada es todo lo contrario, que lo conozco!

