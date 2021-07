El hambre, la tensión y los problemas de convivencia minan la salud de los concursantes de Supervivientes 2021 a pocas semanas de la final del concurso.

Después de más de tres meses en Honduras, el desgaste hace mella y complica los últimos coletazos del programa y Olga Moreno, Tom Brusse, Gianmarco Onestini, Alejandro Albalá, Melyssa Pinto y Lola siguen en pie, pero no sin dificultades.

La sevillana pasa por una doble crisis en el concurso: después perfilarse como posible ganadora de la edición, cava su propia tumba en el reality cuando las descubren robando a dos de sus compañeros y traicionando a su principal apoyo en el concurso, Melyssa Pinto.

La semana pasada se saldó con su nominación junto con Alejandro Albalá y Tom Brusse. Ellos están acostumbrados a a este trance pero la diseñadora sólo se enfrentó a él una vez, por eso a la hora de lanzar el alegato para quedarse en la isla se vio desarmada y no dio con las palabras adecuadas.

El culebrón familiar de la sevillana después de la emisión del la serie documental conducida por Carlota Corredera 'Rocío: contar la verdad para seguir viva' ha polarizado a los seguidores del programa antes incluso de que Olga Moreno tuviese oportunidad de demostrar nada. La "marea rosa", tal y como se denomina a los seguidores de Carrasco, se posicionaron implacables contra la concursante de Supervivientes mientras los "negacionistas", término acuñado por Corredera para denominar a quienes no se creen la verdad de la exmujer de Antonio David Flores, apoyan sistemáticamente a la diseñadora.

Hace un mes que la sevillana confesaba su peor defecto en supervivientes: el hambre, argumento con el que se disculpó con sus compañeros después de robarles, pero sus lágrimas no calaron ni en ellos ni en la audiencia y todavía está por ver si Olga Moreno actuando así se cavó su propia tumba en el concurso.

El ataque de ansiedad de Melyssa

Melyssa Pinto se distancia de quien hasta ahora fue su mayor apoyo en el concurso, Olga Moreno, y se acerca a Tom Brusse ante la crisis sentimental de éste con Sandra Pica. Estos altibajos emocionales sumados al calor, la falta de alimentos y el poco descanso han provocado en la concursante un problema emocional cuando recreó una escena de repartición de la comida.

Algunos de sus compañeros bromearon con darse un festín abriendo latas de comida y repartiendo grandes dosis de aceite.

"Me parece perfecto que os lo queráis echar, pero mi parte se va a quedar ahí. Yo también quiero pero luego no quiero volver a pasar hambre. Estoy harta ya. No quiero más. No puedo más. No quiero pasar hambre. Igual exagero y tengo un trauma ya. No es por el aceite. Tengo tanto miedo de que al día siguiente pase hambre otra vez. Y ni quiero que me pase aquí ni fuera nunca más", confesó entre lágrimas y presa de un ataque de ansiedad mientras Tom y Lola intentaban calmarla.

El bajón de tensión de Lola

Lola, que ha estado desterrada durante muchas semanas junto a Palito, también ha sufrido los estragos de las condiciones extremas a las que se ven expuestos los participantes, que tras explicar que "había visto negro y chispas y que estaba muy casada", decidió tumbarse para tratar de ponerse mejor.

"No pienses, pero si tienes algún síntoma dinos", le ha pedido Olga Moreno. "Me da 56 pulsaciones por minutos, es muy poco. Es una bajada de tensión", le respondió asustada.

"Es normal, estamos sin comer, estamos fatal y cada día suma", se preocupó Gianmarco.

El italiano impuso normas para evitar que nadie coma nada sin permiso, algo que no ha sentado nada bien ni a la sevillana ni a Albalá, que declararon sentirse "machacados" por sus compañeros tras lo ocurrido con el bote de cacao de Pinto.

"Creo que el hambre les está haciendo perder la cabeza. Están fatal", ha dicho él. "No vais a conseguir que me venga abajo y el machaque que le hacéis a Alejandro no lo vais a hacer conmigo. No lo voy a permitir", ha añadido Moreno muy enfadada.