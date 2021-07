Antonio David Flores está vetado en Telecinco y en pleno litigio judicial con La Fábrica de la Tele por un despido que considera improcedente, por eso la organización de Supervivientes 2021 le prohibió acudir a Honduras para sorprender a Olga Moreno.

Hasta el momento, Moreno era la única concursante de 'Supervivientes 2021' que no había recibido la visita de un familiar pero esta situación ya cambió, la noche del 30 de junio recibió la visita de un familiar muy cercano.

La persona que acudió a Honduras para insuflar fuerzas a la sevillana en el concurso fue su hermana Rosa.

Olga Moreno: "Estoy en shock"

"Estoy en shock. No me lo esperaba. Estaba deseando venir. No hay mejor persona que ella… Vais a alucinar", gritó la superviviente totalmente descolocada. Mientras, la nueva invitada de los Cayos Cochinos destacaba lo mejor del concurso de su hermana: “Ha superado las expectativas a nivel 10. La fuerza mental que tiene es increíble”, expresó su hermana.

A partir de esta semana, la gala principal presentada por Jorge Javier Vázquez volverá a su tradicional ubicación en la parrilla de Mediaset: la noche de los jueves. En la misma línea, el programa 'Tierra de Nadie' con Carlos Sobera. Esta edición se emite el miércoles por la noche, día en el que los espectadores serán testigos de la unificación total de los concursantes.

La participación de Olga Moreno en el 'reality' de aventuras está salpicada por la emisión del documental conducido por Carlota Corredera, Rocío: Contar la verdad para seguir viva.

Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores, se mantuvo durante años en un segundo plano en los medios de comunicación. Ella era un ente neutro, sin connotaciones, pero en el momento en el que su familia protagoniza más titulares decidió perfilarse y concursar.

Rocío Carrasco, mientras narraba el presunto maltrato que sufrió por parte de Antonio David, pronunció la frase "no tiene coño", en referencia a la actual pareja de Antonio David Flores. En una de las pruebas del concurso, la organización hizo llegar ese mensaje a Olga Moreno, pero de forma anónima, algo que descentró a la concursante.

Rosa Moreno fue la encargada de trasladar un mensaje en forma de carta a su hermana. El emisor era Antonio David Flores y el contenido rezaba:

"Hola Olga, soy tu niño... A ti te sobra lo que otras no han tenido nunca", le escribe Antonio David Flores a su mujer, Olga Moreno, en referencia a las declaraciones de Rocío Carrasco en el documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' en las que dijo que la actual pareja de su ex "no tiene coño no. No tiene lo que hay que tener"

Olga Moreno sobre Roc铆o Flores: "Me haces mucha falta"

Otra de las muestras de cariño que recibió Olga Moreno se encontró con una carta de Rocío Flores en la que enunciaba la siguiente confesión:

"Jamás imaginé que tendrías esta fortaleza en todos los sentidos de tu vida. Queda poco aguanta, por favor", explicó Rocío Flores en su carta para Olga Moreno, a lo que ha añadido: "Me haces mucha falta por aquí. Te adoro, siempre juntas, tu Rorry”.

La misiva proseguía: "Te enviamos toda la fuerza del mundo. Sigue fuerte, no te rindas. No te imaginas como disfrutamos haciéndote ver las pruebas y la que liamos en casa cuando las ganas. Gracias por todos los momentos que nos estás dando, ganadora de la vida”.

Rocío Flores combate a favor de su madrastra en los platós de televisión llegando incluso a sufrir una crisis nerviosa en el programa Viva la Vida.