Sandra Pica dio la vuelta al formato de telerrealidad y revolvió la dinámica del programa. En su visita a la isla rompió en directo con Tom Brusse y contó gravísimos secretos a los concursantes, lo que le costó represalias inéditas a los concursantes de Supervivientes 2021.

El pasado domingo Lara Álvarez puso a prueba a los aventureros en la popular 'Mesa de las Tentaciones', que dinamiza Supervivientes al proponer pruebas extremas a los aventureros a cambio de recompensas. El éxito de la iniciativa es rotundo aunque las respuestas de los concursantes suelen ser un foco de conflictos. Tom Brusse no lo ha dudado: se ha desnudado por amor.

El joven empresario ha tenido dos suculentas proposiciones encima de la mesa: realizar una llamada en directo a su expareja Sandra Pica, que le permitirá conocer toda la verdad sobre cómo se encuentra su relación en este momento, o, bien, saciar su apetito con un sándwich de rosbif.

Para conseguirlo, el concursante de Supervivientes tendría que desnudarse, su atuendo se reduciría a un taparrabos compuesto únicamente por una hoja de árbol y un tanga. Su primera reacción fue de escepticismo, pero reculó tras calcular el precio de su deseo por hablar con Sandra Pica.

La decisión de Brusse dejó perplejos a todos los presentes, ya que nadie se esperaba esta espontaneidad por parte del marroquí. Entre ellos, su ex pareja Melyssa Pinto, que se sonrojó con su actitud: "¡Qué verguenza, se te ha visto todo!", le reprochaba.

Un resultado doloroso

Tom Brusse guardaba la esperanza de una posible reconciliación y contactó con Sandra Pica a través de una llamada telefónica. En un primer momento parecía que la joven no iba a coger el teléfono, pero lo ha hecho y las declaraciones fueron demoledoras.

"Estoy un poco más tranquila, pero después de todo lo que han dicho tus compañeros lo he pasado un poco mal, muy agobiada. La última vez que estuve contigo no fui clara al despedirme. Yo estoy haciendo mi vida, no tengo pareja ni nada, pero sí que tienes que saber que hay cosas que tengo que contarte", comenzó a decir Sandra Pica, que proseguía diciendo: “Cuando vuelvas a Madrid voy a estar en casa y te lo voy a contar todo. Tienes que saber que sentimentalmente yo no estoy como estaba antes. Creo que es mejor una amistad que intentar algo".

Brusse, abrumado, recordó su situación: "Yo estoy aquí en Honduras, lo hemos hablado ya hace tres meses. Estoy aquí sufriendo, sin comer y alejado de mi familia". Esta declaración de intenciones ha desquiciado a la joven: "¿Y te miento Tom? Tengo muchas cosas que contarte. Yo no quiero desestabilizarte, te lo contaré cuando te vea en persona, pero creo que si no te he contestado era peor y tampoco quería mentirte. No llores, eres una persona fuerte. Tú lo estás pasando mal ahí, pero ¿yo cómo lo he pasado los últimos meses de nuestra relación? Para mí no ha sido fácil".

Sandra Pica se encara a Tom Brusse

El superviviente no encajaba la situación y su expareja le espetó: "Tom, es una cuestión de que mis sentimientos cambiaron, te lo dije. No puedo mentirte y decirte 'te estoy esperando'".

La actitud del empresario cambió y le echó en cara: "Me mentiste cuando me dijiste que se te encendió la chispa". También le ha vuelto a recordar su postura: "Quiero saber, que me vas a dejar ¿en la duda otra vez? ¿Qué pasa?".

Como respuesta, esta le desveló lo que hizo a la vuelta, lo que ha provocado la risa floja del concursante. Precisamente por esto ella ha estallado: "Igual que tú las conocías cuando estabas conmigo, vamos a ser claro entonces eh. Yo al menos ya no estaba contigo, te había dado un tiempo".

Brusse ha roto a llorar nuevamente y Pica ha defendido su papel ante las numerosas críticas que ha aguantado durante todo este tiempo. “Me da igual”, reaccionaba él, y confesaba haber tenido fe en recuperar su relación al recordarle el mensaje que le dijo Sandra antes de irse a España. "La otra vez miré por ti. Te deje bien, pero no voy a aguantar más que me digan que no fui clara“, le espetó de vuelta su hasta ahora pareja. "Viniste hasta aquí para hablar de tus sentimientos y de eso no lo hiciste", le echó en cara él. Su exnovia, por otro lado reconocía su error y se mostraba tajante en su decisión: "La vida a veces es así".

"Cuando te tuve delante retrocedí y cuando me fui volví a lo que pensaba", reconoció Sandra Pica, que incidió en su intención de contarle todo una vez este vuelva a España: "Es algo que tenemos que hablar en privado, pero ya que tú decidiste llamarme no te voy a mentir".