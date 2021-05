La viguesa Carlota Corredera, presentadora de la "docuserie" del momento "Rocío: contar la verdad para seguir viva", lanzó una proposición a Rocío Flores, la primogénita de Antonio David Flores y Rocío Carrasco.

Ocurrió el pasado viernes en el plató de Viernes Deluxe, donde María Patiño la entrevistó y ella contó anécdotas y curiosidades del rodaje.

La polémica tuvo lugar cuando abordaron uno de los episodios más conflictivos de la serie, el número 8, durante el que la hija de Rocío Jurado detalló con todo lujo de detalles la paliza que le dio Rocío Flores. Después de confesarlo todo, se arrepintió y pidió que se eliminase ese fragmento "para salvaguardar la intimidad de su hija". La productora La Fábrica de la Tele asegura haber eliminado 11 minutos del capítulo por la dureza de sus declaraciones.

Rocío Flores: "no tengo miedo a nada"

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores colabora en el programa de Ana Rosa defendiendo a la mujer de su padre, Olga Moreno, concursante de Supervivientes.

Es habitual que Rocío Flores aproveche su espacio en el programa de máxima audiencia de las mañanas, emitido también en Telecinco, para defenderse de las declaraciones de su madre en el programa de Corredera alimentando así una segunda trama más allá del 'culebrón familiar, la de la supuesta guerra entre compañeras de Telecinco: "Corredera contra Quintana".

Cuando se emitió el citado episodio respondió a la viguesa en el programa de Ana Rosa y retó a la productora La Fábrica de la Tele a que emitieran esa hora y ocho minutos porque ella "no le tiene miedo a nada".

El desafío de Carlota Corredera a Rocío Flores

Carlota Corredera le respondió durante la entrevista de María Patiño y lanzó al aire una invitación a Rocío Flores: "Me quiero tomar algo con ella, y sobre todo me gustaría preguntarle por qué no ha aceptado la invitación de La Fábrica de la Tele para ver los 11 minutos que su madre censuró su madre".

"Desde el programa le hemos lanzado mensajes, le hemos mandado ánimo, le hemos dicho que, si quiere, podía haber visto todo el material que al final su madre decidió que no se emitiese...", declara la viguesa, que no entiende "por qué la gente tiene más empatía con Rocío Flores que con Rocío Carrasco".

También hizo alusión a ese sentimiento en la hija de Antonio David Flores: "No tengo ninguna duda de que tiene que estar revuelta, pero me parece que todo el mundo tiene mucha más empatía con su madre de la que ella demuestra públicamente, de puertas para adentro no sé cómo lo estará viviendo.