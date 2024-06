La federación gallega expulsa a la Asociación Alfombras de Bueu y se cruzan denuncias

El cisma en el alfombrismo gallego, que se remonta a mediados de 2022, vivió un nuevo capítulo este fin de semana. La Federación de Alfombristas de Galicia –antes llamada Federación de Asociacións de Alfombristas Galegos de Arte Efémera (Fagaarte)– aprobó por unanimidad en una asamblea celebrada en Ames expulsar de su seno a la Asociación Cultural Alfombras de Bueu, presidida por Carmen Santos y de la que forma parte el anterior presidente de la federación, Manuel Alonso, que además es su marido. La junta directiva argumenta que el colectivo bueués “non respecta os valores do alfombrismo” y le acusa de “causar multitude de problemas co resto de asociacións de Galicia dende hai máis dun ano”. Todo indica que no será el último episodio de esta polémica porque las dos partes tienen denuncias cruzadas por distintos motivos.

Las acciones emprendidas por la federación no se limitan únicamente a esta expulsión. Su presidente, Carlos Henrique Fernández Coto, presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Cangas una denuncia en la que se acusa a los responsables de Asociación Cultural Alfombras de Bueu de crear redes sociales falsas y de suplantar la identidad de la federación usando su logotipo y nombre. A su vez, desde el colectivo de Bueu aseguran que en su día interpusieron ante el Juzgado de Marín otra denuncia por la creación de perfiles falsos y suplantación de identidad por parte de personas de la federación empleando el nombre de la Asociación Cultural Alfombras de Bueu a raíz de una alfombra en Vedra. Además acusan a la actual directiva federativa de “ser ellos quienes robaron las páginas y direcciones de correos electrónicos”.

16 motivos para la expulsión

El acuerdo adoptado este fin de semana en Ames por la asamblea de la Federación de Alfombristas de Galicia detalla que existen hasta “16 motivos que justifican la expulsión” de la asociación bueuesa. El primero que citan es la “disposición de importantes cantidades de la cuenta bancaria de la federación sin justificar” cuando Manuel Alonso era todavía su presidente, aunque apuntan que pocos días después ese dinero fue reintegrado.

Entre el resto de razones para acordar la expulsión se acusa a la asociación de Bueu de realizar viajes privados en nombre de la federación sin conocimiento de la propia junta directiva; ocultar las actividades de la asociación de ámbito estatal Coordinadora Internacional de Alfombristas (Cidae), de la que la federación es socia; “mentir reiteradamente” en las asambleas de la federación para “beneficio personal” y ante los medios de comunicación “para crear confusión”; “obstaculizar” la entrada de otros alfombristas en la federación y citan el caso de la otra asociación de Bueu, Cunchas e Flores; y “boicotear” varias asambleas utilizando a personas no federadas.

También está la acusación de crear redes sociales falsas suplantando la identidad de la federación y realizar alfombras usando la imagen corporativa de la federación sin conocimiento de la junta directiva, unos hechos que desde la junta directiva confirman que están denunciados ante la Guardia Civil y que habrían motivado que hace unos meses se cambiase el nombre oficial del ente federativo y su logotipo.

El "robo" de 2022 en Bueu

En el comunicado hecho público por la Federación de Alfombristas de Galicia no se alude a la denuncia por el presunto robo de materiales en el año 2022 en el local de la Asociación Cultural Alfombras de Bueu, pero es otro de los motivos. Los alfombristas albergan dudas a este respecto y creen que sirvió para extender un manto de sospecha a otros colectivos.

El cambio de presidencia en la federación gallega de alfombrismo se materializó en febrero de 2023 y la persona que asumió la presidencia es el arquitecto Carlos Henrique Fernández Coto, que era el vicepresidente y es también presidente de la Asociación para a Defensa do Patrimonio Galego (Apatrigal). Ayer, después del acuerdo de expulsión adoptado este fin de semana, defendió el procedimiento seguido. “Tanto con respecto al dinero como a las páginas falsas se les enviaron sendos burofax, a los que no llegaron a contestar”, asegura Fernández Coto.

En lo que respecta a la expulsión, expone que el acuerdo se adoptó inicialmente por la junta directiva de la Federación de Alfombristas de Galicia y a continuación se le trasladó a la Asociación Cultural Alfombras de Bueu. “Tuvieron un periodo de audiencia en el que pudieron presentar alegaciones y explicaciones, pero tampoco hubo respuesta”, añade el actual presidente. Finalmente la expulsión se ratificó “por unanimidad” este fin de semana en una asamblea celebrada en Ames y a la que el colectivo de Bueu no acudió.

Una de las alfombras de la reciente fiesta del Corpus de Bueu. / Marta G.Brea

Carmen Santos: “Denunciamos en el juzgado irregularidades, lo que quieren es hacer daño al alfombrismo de Bueu”

FARO se puso en contacto con la presidenta de la Asociación Cultural Alfombras de Bueu, Carmen Santos, para recabar su versión sobre la expulsión del ente federativo autonómico. A este respecto asegura que cuando se materializó el cambio en la presidente interpuso una denuncia en los Juzgados de Marín porque entiende que se cometieron presuntas “irregularidades” en el proceso para la destitución del anterior presidente (Manuel Alonso) y la elección del actual (Carlos Henrique Coto), un proceso judicial que todavía no se ha resuelto. También asegura que su asociación presentó una segunda denuncia por el uso de perfiles falsos en redes sociales con el nombre de la Asociación Cultural Alfombras de Bueu con la intención de desprestigiarla. “Es una denuncia que fue admitida a trámite”, afirma.

Además, hace más de un año Manuel Alonso sufrió una agresión física por parte de una persona que forma parte de otra asociación de alfombristas. “Se presentó una denuncia, el juicio ya se celebró y el agresor tuvo que indemnizarle económicamente”, afirma Carmen Santos.

La presidenta de la asociación expulsada muestra su malestar porque a su juicio “el objetivo es causar un perjuicio y hacer daño al alfombrismo de Bueu, justo cuando estaba empezando a cobrar protagonismo después de todo el trabajo realizado en los últimos años”. “Se le está haciendo daño por parte de gente de fuera y hay personas de Bueu que lo están consintiendo”, insiste Carmen Santos. “No me gusta tratar estos asuntos a través de los medios de comunicación y notas de prensa. Preferimos hablar en el juzgado y que sean los tribunales quienes decidan quién tiene razón”, zanja.