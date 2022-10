Alfombristas de cinco colectivos reclaman el cese del presidente de la Federación Gallega

Alfombristas de cinco colectivos han solicitado el cese del presidente de la Federación de Asociaciones de Alfombristas de Galicia, el buenense Manuel Alonso, por “irregularidades” y “falta de transparencia” en su gestión. En una nota del vicepresidente de la entidad gallega, Carlos Henrique Fernández, suscrita por asociaciones de Moaña, Burela, Rianxo, Ames y Ponteareas, se apunta a la marcha del dirigente y la expulsión de la Asociación Alfombras de Bueu como una de las posibles salidas al conflicto abierto entre los alfombristas gallegos. Las otras dos vías que señalan son la marcha de todos los colectivos de la Federación salvo los dos de Bueu (Bueu y Cela) o bien la disolución de la Federación.

Ya el pasado mes de agosto tres de estos colectivos –Moaña, Rianxo y Burela– remitieron un burofax al presidente para solicitar la convocatoria urgente de una asamblea extraordinaria en la que los puntos del orden del día serían el cese del presidente y la expulsión de la Asociación Alfombras de Bueu. En esa nota se apuntaba a la “incompetencia y negligencia en la dirección de la Federación”, “actuar en el nombre de la Federación sin el conocimiento de la junta directiva” o “tratar de obstaculizar e incluso vetar la entrada de otros alfombristas gallegos, como la Asociación Cunchas e Flores de Bueu”. Esa asamblea no fue convocada y sí se celebró la ordinaria del 5 de septiembre, en la que se apuntó que Fernández había sido cesado de la vicepresidencia, un extremo que él niega rotundamente. “No he recibido ninguna comunicación oficial. Solo se me dijo allí de palabra que estaba expulsado”, señala. Posteriormente, relata, “el presidente abandonó la sala y al salir me tocó a mí presidir la asamblea. Pregunté quién estaba a favor de que presidiese la asamblea y hubo cinco votos a favor y el único en contra de Bueu”. Aclara asimismo que “mi cese lo tiene que decidir la asamblea o la directiva, no el presidente directamente. Y si así fuese debería comunicármelo por escrito”.

El número de colectivos que integra la Federación también es motivo de disputa. Fernández señala que son solo siete (Bueu, Cela, Ames, Burela, Moaña, Ponteareas y Rianxo), y de hecho, en el burofax de agosto una de las acusaciones a la presidencia es la de “no mantener una relación actualizada de las personas asociadas, encubriendo a asociaciones no pertenecientes (Marín) o a colectivos sin entidad jurídica (Cerponzóns)”, además de “proclamar la existencia de entidades no existentes como Cangas o Marín”.

En cuanto al uso de las redes sociales, afirma que “sí pusimos que no se iría a hacer la alfombra del Apóstol y no fue la Federación, sino tres personas de Bueu”.