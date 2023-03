Alfombristas de Galicia tilda de ‘eccehomo’ un trabajo de Bueu en Vedra y reabre la “guerra”

La guerra entre alfombristas, entre los que siguen en la Federación de Galicia, como la Asociación Cultural Alfombras de Bueu, de donde es su presidente Manuel Alonso Loriente, y la denominada Asociación de Alfombristas de Galicia, cuyo portavoz es Carlos Henrique Fernández, de Rianxo, ha vuelto a reavivarse por las críticas desde esta última agrupación a una alfombra realizada por las asociaciones de Bueu y Santa María de Miño en las Xornadas da Camelia de Vedra, que calificó de “eccehomo”.

La polémia se desató por el comentario en redes sociales de la Asociación de Alfombristas desvinculándose de este trabajo floral, del que ayer insistían en que “las imágenes hablan por sí solas” para desacreditar el trabajo que “dice muy poco del alfombrismo gallego que es más especializado” . Recuerda que toda la federación está en contra de esta asociación de Bueu, que preside Carmen Santos, localidad en donde se ha creado otra, denominada Cunchas e flores, por escisión de la anterior.

Carmen Santos no quería ayer echar más leña al fuego en esta “guerra”, pero sí que afirma que no entiende en donde está el problema cuando lo que representa la alfombra que realizaron en Vedra, es la Fuente da Coca del pazo de Santa Cruz de Ribadulla. Se trata de una cara que está en la fuente, no es ningún “eccehomo”, señala Carmen Santos que asegura que la reacción a esta crítica está en manos del Concello de Vedra, que ellos son alfombristas, que se dedican a hacer alfombras que no tienen que gustar a todo el mundo, “pero lo vecinos de Vedra que estuvieron, vieron en ella la fuente de su municipio” y, añade que este tipo de comentarios dañan el alfombrismo gallego, cuando era algo internacional.

“Eccehomo” es el nombre con el que se conoce al icono de Jesús ensangrentado, tras la flagelación y coronación de espinas; y se hizo muy viral por lo ocurrido en el pequeño pueblo de Borja con la intervención en su “eccehomo” restaurado por una feligresa con consecuencias tragicómicas.

Desde el Concello de Vedra confirman que, efectivamente, la alfombra representaba la Fonte da Coca del Pazo de Santa Cruz, que no entienden por qué la persona que criticó hace este daño, del que creen que no es consciente, y que es una pena porque pone en duda el trabajo ornamental de 11 colectivos, con un trabajo bien hecho. Añaden que, además, la foto que difundió esta persona en sus críticas, era de la alfombra sin rematar.

Por su parte, el presidente de la Asociación Cultural Alfombras de Bueu, Manuel Alonso, dice que la polémcia surge por el chantaje de esta persona “que nos persigue y se dedica a decir bufonadas de los trabajos que se hacen”.

No entiende que esta persona, que lleva temas de patrimonio al frente de la Asociación para a defensa do patrimonio cultural galego (Apatrigal), “demuestre esta falta de conocimiento confundiendo una fuente con un eccehomo”. Asegura que él, a través de Apatrigal, promovió la campaña para evitar la restauración sin supervisión profesional de la Virgen de Chamorro, en Ferrol, para que no se convirtiera en otro “eccehomo” y también estuvo en el tema de la Virgen que apareció en el río de Santiago. Pone en duda su condición de alfombrista ya que en este sector “nunca se critica la alfombra de otro”, señala, al tiempo que recuerda el trabajo que implicó la realización de la alfombra en Vedra, toda ella con camelia.