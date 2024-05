El Concello despeja las tajeas taponadas por la maleza y las riadas de barro en Augalevada

Operarios del Concello de Cangas realizaron ayer los primeros trabajos para despejar las tajeas obstruidas por la maleza y el barro arrastrados por las intensas lluvias del pasado fin de semana y cuyo desbordamiento afectó a varias propiedades del lugar de Augalevada, en la parroquia de Coiro. El concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias, atribuye buena parte del problema a la acumulación de restos vegetales procedentes de las talas masivas en el entorno del Corredor do Morrazo que está realizando una empresa por encargo de la Xunta, aunque las riadas de barro y lodo afectaron también a la red municipal.

Una de las rejillas desatascadas ayer por operarios municipales. / G. Núñez

El edil regresó ayer a la zona que sufre los principales problemas, un día después de recorrerla con representantes de la Comunidade de Montes de Coiro y de hablar con los vecinos más afectados, como los de una vivienda donde remata el Camiño de Couso. Insiste en que la maquinaria pesada abrió grandes surcos que canalizaron las escorrentías y que las tajeas habituales se vieron desbordadas por la presencia de troncos y ramas. El gobierno municipal prevé hablar con propietarios de fincas para mejorar la limpieza y canalización.

Críticas de Victoria Portas

Alternativa dos Veciños (AV), formación que lidera la exalcaldesa de Cangas y actual edila, Victoria Portas, culpa al Ejecutivo municipal de no actuar con previsión para que Augalevada no vuelva a inundarse cada vez que se producen fuertes lluvias. Recuerda que Portas, “en colaboración coa UTE e coa complicidade dos veciños”, ya valoró instalar “unha gran tubería para usar como drenaxe” y había hablado con directivos de la Comunidade de Montes de Coiro “para poder facer unhas obras de diferentes presas e dirixir a auga cara unha tubaxe que un veciño permitía meter polo seu terreo”, explican, y achacan al inmovilismo de los actuales mandatarios que los problemas sigan sin solucionarse: “Unha vez entra o novo Goberno, nada se fixo ao respecto, nin co novo orzamento deste ano”, lamentan desde AV, y en consecuencia, “a veciñanza segue a vivir no medio da lama un ano máis”.

