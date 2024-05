Naturgy empieza a retirar el poste que hacía de rotonda en Santa Marta

Por fin, después de mucho luchar, comenzaron ayer las tareas para retirar el poste eléctrico de Naturgy que hacía las funciones de rotonda en Santa Marta. Llevaba un tiempo rodeados de letreros en los que se pedía su retirada, cuya petición fue atendida por el Concello de Cangas, que dio traslado de la misma a la compañía suministradora de energía. La empresa instaló un poste de hormingón nuevo y ya solo falta cambiar las líneas para retirar definitivamente el viejo poste que tanto dio que hablar.

No era el único caso que las compañías eléctricas y telefónicas tienen que atender en Cangas. Hasta hace poco había postes a punto de romperse y cables por el suelo. Basta recordar el caso de Paraíso, donde un poste mantenía cortada una carretera. Hay que recordar que el gobierno local solicitó una entrevista con los directivos de la compañía telefónica para que pusiera fin a la mencionada situación y a otras similares que había en la villa. Ayer no se sabía aún nada respecto a los postes situados en Areabrava (O Hío); en Castro Miranda, en Coiro, en Cimadevila y también en Pinténs. Son postes que están cayéndose, debido a sus muchos años de servicio, pero según había informado en su momento la concejala de Obras y Servicios del Concello de Cangas, la socialista Iria Malvido, hay cerca de un centenar de postes en el municipio que hay que cambiar por postes de hormigón. La queja de la administración municipal es que en la mayoría de las ocasiones quienes se encargaban de reponer el poste que caía era los trabajadores de emergencias municipales. El gobierno dejó claro su mensaje: no se puede arreglar con dinero público propiedades privadas.

Hasta hace prácticamente nada, la junta local de gobierno denegaba las solicitudes de las empresas de suministro eléctrico para la reposición de postes, que pretendían cambiar los de madera por los de hormigón. El gobierno local tuvo que recodar que las Normas Subsidiaria de de Planeamiento Urbanístico de Cangas obligan a enterrar todas las líneas, tanto de suministro eléctrico como de comunicación, algo que sistemáticamente las empresas no llevaban a cabo.

El objetivo del gobierno es aca bar con el feísmo, que reinaba sobre todo en el casco vello y también en la calle Félix Ozámiz, en O Forte, que aunque no lo parece también está dentro del Plan Especial de Reforma Interior (PEPRI) de Cangas. Algo ya se nota, no hay tantos cables cruzando las vía en estas zonas, pero la tarea no está terminada.