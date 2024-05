El Banco de Tierras solo atrae a Bueu

El arrendamiento de parcelas a través del Banco de Tierras sigue sin funcionar en la comarca de O Morrazo, en donde solo Bueu figura con cinco parcelas en alquiler. Ni Cangas ni Moaña constan entre los municipios con suelo a disposición, que en el caso de Bueu se ofertan a 20 euros al año.

La Xunta, a través de la Consellería de Medio Rural, abrió este pasado 2 de mayo el plazo para presentar solicitudes de alquiler de parcelas a través del Banco de Tierras de Galicia que estará abierto hasta el 23 de mayo. En O Morrazo, el Banco de Tierras, que se creó para evitar el abandono de la tierra agraria y ponerla a disposición de las personas que la necesiten para usos agrícolas, ganaderos o forestales, solo interesa a algunos propietarios de terrenos agrícolas y forestales de Bueu que sí que las han incorporado a esta herramienta, aunque sólo hay cinco que se ofrecen y dos están en proceso de arrendamiento. Ni en Cangas ni en Moaña hay tierras. La consellería atribuye esta circunstancia al hecho de que no hay concentraciones parcelarias y por eso no se disponen de parcelas propiedad de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural para que puedan ponerse en alquiler. como también a que los Concellos no pusieron en marcha, por ahora, ningún instrumento de recuperación de tierras, que son los que hicieron que se incremente mucho el número de parcelas alquiladas a través del banco y, a mayores, que los propios particulares tampoco incorporan fincas.

Otra de las fincas a alquilar en A Revolta, en Cela. / Fdv

Bueu tiene en la actualidad en oferta, algunos desde 2017 y otros desde 2020, cinco terrenos con un precio de arrendamiento de 20 euros al año cada uno en Cela. Se trata de una finca de 373 metros cuadrados, en el lugar de Graveira, de nombre Freixoal, dedicada a mato y pasto. También dispone de otra de 200 metros cuadrados, en la misma zona de Cela, denominada Casales, para dedicar a labradío; otra de 583 metros cuadrados, para uso forestal, en Santa María de Cela, con el nombre de Bouciña; una cuarta de nombre Cuartiño, en A Revolta, en la misma parroquia de Cela, con 107 metros cuadrados, para dedicar a labradío y la quinta, sin salirse de Cela, de nombre SAR, con una superficie de 236 metros cuadrados, dedicada a cultivos leñosos.

A lo largo del año el Banco de Tierras abre dos períodos para la presentación de las solicitudes, el primero el que se abre a principios de mayo; y el otro a primeros de noviembre, ambos por un plazo de 15 días.

El Banco tiene arrendadas 2.469 hectáreas y 1.255 disponibles, la mayor parte están en zonas del interior de Galicia En el último mes, por ejemeplo, se incorporaron en la provincia de Pontevedra 26 terrenos de Silleda,11 de Covelo o 7 de As Neves, como también 21 de San Cristovo de Cea, en Ourense.

