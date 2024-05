La alcaldesa de Cangas sigue sin ser recibida por el presidente de la Diputación

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), sigue a la espera que el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, atienda sus reiteradas peticiones de reunión. Por la Diputación de Pontevedra ya pasaron numerosos alcaldes e incluso pasaron los alcaldes de los demás concellos de O Morrazo, Félix Juncal, de Bueu y Leticia Santos, de Moaña. Mientras tanto, no se llama a la regidora municipal de Cangas, cuando hay cosas importantes que discutir, como el convenio de la carretera Herbello-Madalena para la construcción de un senda peatonal, la reforma de la carretera que atraviesa el Espíritu Santo, en cuanto que la vieja red de saneamiento está quebrando continuamente la mencionada vía, así como otras actuaciones en viales que son propiedad de la Diputación y que se sitúan en la parroquia de O Hío. La alcaldesa ya no tiene dudas de que se trata de una estrategia de Luis López y del PP para que parezca que el gobierno no hace nada.