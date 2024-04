La pasarela peatonal de Aldán seguirá cerrada hasta que Portos avale por escrito su seguridad

Concello de Cangas y Portos de Galicia siguen enfrascados por las deficiencias que presenta la pasarela peatonal de madera del puerto de Aldán y discrepan sobre si se trata de un problema estructural que necesita una actuación integral o es solo un daño puntual ocasionado por el impacto de un vehículo y no pone en riesgo la seguridad de los usuarios. Este último criterio es el que mantiene el ente público autonómico, que dice haber actuado de urgencia a través de la empresa que se encarga del mantenimiento de estos bienes, aunque no pone fecha al arreglo definitivo que permitiría levantar el precinto. La alcaldesa, Araceli Gestido, y la concejala de Obras e Servizos, Iria Malvido, consideran que esa actuación no es suficiente y recalcan, tras visitar la zona, que el Concello no retirará los precintos colocados por Protección Civil “hasta que Portos garantice por escrito la seguridad” de los usuarios.

“Exigimos un certificado de que la pasarela está en óptimas condiciones para reabrir, porque no hay que ser muy experto para darse cuenta de que no es así”, insisten las mandatarias municipales, que ayer hablaron con vecinos del entorno y revisaron la estructura de madera, observando “un evidente desplazamiento” en el lugar del impacto, con clavos sueltos y vigas a la vista. Sí reconocen que se recolocaron y se cimentaron en su emplazamiento original, el martes, varios bolardos de piedra que fueron arrastrados por el accidente el pasado 29 de marzo, pero “es insuficiente”.

Todo el tramo está precintado por razones “de seguridad”. / SANTOS ALVAREZ

Desde el Gobierno local no entienden que la Xunta “esté rateando gastos” para la reposición de la pasarela y se limite a hacer “una chapuza”, pues será luego la empresa aseguradora del vehículo que causó los daños la que tendrá que hacerse cargo. “Queremos reabrirlo porque es una zona de mucho tránsito peatonal, pero no lo vamos a hacer sin que lo avale un perito”, subrayan la alcaldesa y la edila de obras y servicios, que aluden a las graves consecuencias del colapso y hundimiento de una estructura portuaria de Vigo en 2018, durante el festival O Marisquiño, en el que cayeron al mar cientos de personas y resultaron heridas más de 300.

“No se trata de una estructura municipal”

Sorprende a los representantes de Portos de Galicia que el Concello de Cangas precinte una estructura “que no es de su competencia”, y aunque entienden que los servicios de emergencias, como Protección Civil, acudan a un accidente y adopten medidas de seguridad en el lugar del impacto –que la Xunta no tiene intención de levantar hasta que se haga una reparación a fondo de la pasarela de Aldán y sus técnicos lo avalen–, discrepan de que el resto del tramo también permanezca cerrado al tránsito, “pues insistimos en que no hay peligro para las personas”.

“Las reparaciones se hacen por orden de prioridad”

Tampoco ponen fecha en Portos de Galicia a la reparación definitiva de la pasarela de madera de Aldán, pues la empresa que se encarga de su mantenimiento ya realizó una reposición básica de urgencia, hay otros trabajos en lista de espera y se acometen “por orden de prioridad”. Asimismo, recalcan que desde el Concello de Cangas no se les comunicó oficialmente el problema, y en todo caso este no es estructural, sino “puntual”.

