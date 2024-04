Portos dice que los daños en la pasarela de Aldán derivan de un choque reciente y que “no hay riesgo para las personas”

Portos de Galicia ha salido al paso de las críticas por el mal estado de la pasarela de madera que bordea el frente marítimo de Aldán , rechaza que las deficiencias sean estructurales y anteriores a la colisión de un coche a finales de marzo y asegura que los técnicos de mantenimiento ya han inspeccionado ese tramo y van a repararlo, aunque no detectan riesgo para las personas.

Pasarela peatonal de madera en el frente marítimo de Aldán, ayer por la tarde. / FdV

“ No es cierto que Portos de Galicia haya recibido notificación respecto al mal estado previo del paseo. De hecho no consta en el ente público ni notificación sobre el estado del paseo ni sobre el siniestro del vehículo”, asegura una portavoz del ente autonómico, y añade que tampoco es cierto que el accidente “revele el peligroso estado del paseo”. Ayer por la mañana, tras la publicación del FARO, Portos encargó a la empresa encargada del mantenimiento de las infraestructuras portuarias “reparar el paseo de madera y el murete de bloques de granito anexo en el punto donde colisionó un vehículo”, así como “evaluar el estado de la estructura inferior, principalmente la cimentación de los rollizos y las uniones articuladas”. Asegura que a lo largo de la mañana dicha empresa procedió a inspeccionar el paseo, concluyendo que “los daños en la estructura son el resultado del accidente y no existían previamente: el impacto contra los bolardos de piedra desplazó estos y estos, a su vez, desplazaron la pasarela de madera”, como consta en un primer avance del informe solicitado.

Añaden desde el ente público autonómico que la empresa de mantenimiento de estas infraestructuras también les informó de que “no existe riesgo para las personas” y que por la tarde “se recolocarán los bolardos de piedra” que fueron desplazados por el impacto. Asimismo, Portos de Galicia “tramitará ante la aseguradora del vehículo que impactó contra el paseo el importe por los daños ocasionados”.

Suscríbete para seguir leyendo