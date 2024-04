La colisión de un vehículo revela el peligroso estado del paseo de madera marítimo de Aldán

El paseo de madera de Aldán, que transcurre paralelo a la playa de San Cibrán y a la avenida José Graña, tiene importantes daños y daños en su estructura que lo ponen en peligro. La situación del mismo fue comunicada por el Concello de Cangas a Portos de Galicia a finales del pasado mes de marzo, sin que hasta la fecha hubiera una respuesta. Y es que el Concello de Cangas recuerda que se trata de un lugar muy transitado, sobre todo ahora que comienza el buen tiempo.

Zona del paseo donde se aprecian los daños estructurales en la parte baja. / Santos Álvarez

Fue un accidente que se produjo el pasado 29 de marzo, a las 11,37 horas, cuando un vehículo que intentaba realizar una maniobra colisionó contra el paseo de madera y ahí se puso al descubierto los daños en la estructura del paseo de madera.

Pilares del paseo movidos por el golpe. / Santos Álvarez

El Servicio Municipal de Protección Civil realizó un informe sobre la situación en la que se encontraba el paseo. En él se pone de manifiesto que cuando llegaron al lugar donde colisionó el vehículo se encontraron que los mojones de piedra que limitan la carretera con el paseo marítimo estaban movidos y parte de las tablas rotas. Después se procedió a valorar la estructura del paseo de madera. Se apreció que varias vigas presentaban daños estructurales y se procedió a vallar con cinta el tramo dañado. El informe se remitió de inmediato a la concejalía de Obras y Servicios, que dirige la concejala socialista Iria Malvido y en él se aconsejaba que los técnicos competentes valoraran la situación. La edil socialista Iria Malvido se puso en contacto con Portos de Galicia, tanto telefónicamente como por escrito.

El gobierno municipal de Cangas considera que es urgente actuar, una vez analizado el informe de Protección Civil, antes de que sea demasiado tarde. La concejala de Obras y Servicios, Iria Malvido, se puso a disposición de Portos de Galicia, pero a día de hoy el Concello de Cangas no obtuvo ningún tipo de respuesta. Según comentaba ayer la concejala de Obras, la parte de abajo del paseo ofrece una preocupante situación. Y aunque fue la colisión de un vehículo contra el paseo lo que puso en evidencia los daños estructurales, no se cree que el actual estado fuera consecuencia del mismo, sino que también puede deberse a un inadecuado mantenimiento del paseo de madera. No hay que olvidar que el de Rodeira se reparó todo recientemente, debido también a su mal estado. Las tablas se debilitan con el paso del tiempo.

Parece que de un tiempo a esta parte esta parte de Aldán, la más representativa, quizás, de esta parroquia, donde se encuentra el núcleo principal, es la que más problemas presenta. Recientemente, el Concello de Cangas denunció también grandes socavones en la parte peatonal del muelle de Aldán, cerca de la nave de deportes náuticos. Después aparecieron cadenas de hierro de gran tamaño que interrumpían el tráfico peatonal en esta misma zona, que ya fueron retiradas por sus dueños.

El Concello de Cangas considera que sería conveniente que Portos de Galicia inspeccionara todo el paseo marítimo de madera que recorre la playa de San Cibrán, con el propósito de evitarse sorpresas de cara al próximo verano; de ahí que el gobierno local ofrezca toda su colaboración para una actuación urgente.

Suscríbete para seguir leyendo