Xunta y Fegamp presentan el día 18 un plan contra la velutina cuando Cangas ya inició la campaña de trampeo

La Fegamp (Federación Galega de Municipios e Provincias) remitió ayer a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, la invitación a asistir a la presentación de un “programa piloto de trampeo de vespa velutina” que organiza con la Consellería do Medio Rural, la Dirección Xeral de Administración Local y la empresa pública de Servizos Agrarios Galegos (Seaga) y se celebrará el día 18 en Santiago. Una iniciativa que a juicio del Gobierno cangués “chega tarde”, pues, como señala el concejal de Medio Ambiente, Antón Iglesias, el Concello ya inició su propia campaña informativa contra la avispa asiática, con importante participación vecinal y consideran que con la primavera las velutinas retoman la actividad y ya son fechas para tener activada la lucha contra ellas.

“Dada a elevada incidencia da vespa velutina no noso territorio e a importancia de reforzar os labores para o seu control que se están a realizar dende as entidades locais, convídámosvos a participar nesta xornada”, señalan desde la Fegamp y la Xunta. La cita será el día 18 de abril en la Escola Galega de Administración Pública, y se precisa inscripción previa. El edil cangués aún no tiene claro si asistirá porque en Cangas la campaña ya está en marcha y las trampas repartidas entre los solicitantes, y duda de que dicho “programa piloto” pueda aportar mejoras prácticas en el municipio a estas alturas.

Sus promotores también piden “coordinar os esforzos das administracións públicas no control desta praga”, y solicitan la colaboración de los concellos para conocer si están levando a cabo actuaciones de trampeo, las características de las trampas empleadas y los recursos disponibles o empleados en esas tareas.

Por otra parte, la Consellería de Medio Rural asegura que ya se está realizando en diferentes puntos de Galicia un “trampeo planificado e xeolocalizado", una de las novedades de este año con personal de Seaga y del servicio contra incendios de la Xunta. En la provincia de Pontevedra el programa abarca una quincena de municipios, en los que se instalarán en total alrededor de 3.000 trampas, subraya.

