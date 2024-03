Cangas alega falta de capacidad del Concello para solicitar zonas tensionadas de vivienda

El problema de la falta de vivienda en alquiler todo el año en Cangas empieza a aflorar y las personas afectadas comienzan a dar la cara por una situación que consideran angustiosa y que las inmobiliarias califican de dramática y que no recuerdan en los últimos 16 años. No hay vivienda en alquiler convencional, sólo vacacional, las pocas que hay están a precios disparados y la posibilidad de que el Concello solicite la declaración de zona tensionada está lejos. Al gobierno local no le faltan argumentos. Por lo de pronto el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, no acudió a la reunión de ayer de la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivenda en funciones, Ángeles Vázquez, con los Concellos, colegios profesionales y entidades relacionadas con el sector de la vivienda para explicar los requisitos que establece la normativa para acogerse a dicha declaración.

Iglesias asegura que no iban a obtener más información de la que ya saben de que deben ser los Concellos los que soliciten la declaración, cuando desde su criterio entienden que los concellos carecen de toda capacidad para cumplir con los requisitos de valoración de las zonas tensionados y que, por contra, debe de ser la Xunta quien pida esa declaración, al igual que ha hecho la Generalitat de Cataluña con 140 municipios en su área. Esto quiere decir que se crean estas zonas de mercado residencial tensionado en las cuales se pueden pedir la limitación de precios de alquiler de acuerdo con el Sistema Estatal de Referencia de Precio del Alquiler de Vivienda (Serpavi) aprobado por el Estado y popularmente conocido como Índice de Precios de Referencia. Para Cataluña se ha aprobado con una vigencia de tres años para los gran des tenedores de vivienda, que son aquellos con cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial ubicados en estas zonas.

Antón Iglesias asegura que para un Concello es muy difícil disponer de los datos que establece la normativa para pedir la declaración de zona tensionada. Efectivamente, la conselleira destacó insistió ayer en que la Xuinta no iba a declarar de oficio zonas de mercado residencial tensionado, pero en cumplimiento de la ley, tramitará las solicitudes que los Concellos presenten de forma argumentada y justificada con los estudios técnicos que exige la normativa estatal, con la que la Xunta tampoco está a favor ya que considera que puede complicar a muchos propietarios.

El concejal señala que tal y como indicó la conselleira, el Concello debe saber el número de grandes tenedores en esa zona y sólo en aquellos pisos o viviendas que llevan más de cinco años sin alquilar se les puede topar el precio. Añade que la conselleira también recordó que hay que perimetrar, facilitar a la Xunta esa información y planificar a lo largo de unos años cómo le va a dar solución, así como destinar el 20% del suelo público a vivienda pública. Ángeles Vázquez avanzó que en el caso de Galicia menos del 5% son grandes tenedores, mientras que el 55% restante son personas de a pie, de los cuales el 35% de los propietarios de pisos que alquilan son jubilados: “No me parece realista solicitarnos unos trámites como estos a un Concello como Cangas”.

Antón Iglesias se pregunta por qué la Xunta no quiere realizar este análisis. Lo que está claro es que en Cangas hay un problema de falta de viviendas en alquiler, incluso de falta de nueva vivienda y que la poca que se construye se dedica a uso de temporada. Lo que interesa ahora es limitar el número de viviendas en alquiler vacacional. Abre la posibilidad a que con todos los grupos políticos se estudien maneras para limitar este uso turístico. La única bolsa de vivienda a la vista para construir está en la unidad de actuación número 5, en Altamira, que intenta desarrollar Aliseda.

El mapa del Estado sitúa alquileres de 303 a 419 euros

Según el mapa de Índice de Precios de Referencia para el alquiler elaborado por el Gobierno del Estado para la nueva normativa de zonas tensionadas de vivienda, que se puede consultar en la web del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, los precios medianos en Cangas estarían entre 303 y 419 euros, según las zonas, muy lejos de la realidad, en donde los pisos de dos dormitorios no bajan ahora de 500 euros y los de tres llegan a los 1.000. La aplicación web permite conocer un rango de valores de referencia para el alquiler. Así, por ejemplo, en el centro urbano y con una renta con ingresos netos de 1.500 euros al mes el mapa sitúa 157 pisos alquilados con esta referencia en donde el 25% paga menos de 325 euros, el 50% menos de 400 y el 75% menos de 540. El precio mediano es de 400 y supondría dedicar el 26,67% de los ingresos a pagar vivienda. Según este mapa, se destinarían entre el 20 y el 27,92% de la renta a pagar la vivienda, dependiendo de la zona. La más económica, en Coiro. con 303 euros de media y el 20,17%.

Moción de AV al pleno para un Plan de Vivienda

De la problemática de la falta de vivienda se hablará en el pleno del jueves, en donde la concejala de Alternativa dos Veciños (AV), Victoria Portas, presenta una moción en la que pide que antes de tres meses se redacte un Plan Municipal de Vivienda con la participación de los partidos políticos. Critica la presión estacional de viviendas de alquiler vacacional, ocupadas por visitantes en cortas etapas a lo largo del año y que dejan a los vecinos abocados a pagar precios de alquiler elevados y tan sólo en los meses que dura el curso escolar o a quedar en la calle al no tener suficiente capacidad económica. Alerta del escaso o inexistente parque social de vivienda para personas sin recursos, o teniendo, pero que no pueden afrontar los precios tan altos. También alerta del problema de las viviendas vacías o permanentemente desocupadas que nace de la falta de políticas de estímulo, mediante la creación de bolsas de alquiler en las que el Concello realice las funciones de gestor y mediador entre propietarios e interesados en ocupar viviendas. Con estas problemáticas, AV dice que Cangas pierde población joven a favor de otros municipios del entorno y su población envejece.

“Este mes tenemos que dejar el piso y lo poco que hay se dispara de precio”

Esmeralda Villar Iglesias, de 45 años, es otra vecina de Cangas que en este mes de marzo tiene que abandonar con sus dos hijos, el piso de alquiler en donde permanecieron estos tres últimos años. Al igual que la mujer y madre de tres niñas menores que mostró el martes angustiada su caso porque no encuentra una vivienda en alquiler en donde poder vivir, Esmeralda asegura que no encuentra piso.

Reconoce que conoce a esta madre, trabajadora con su marido en una empresa en la localidad a la que llegaron hace cinco años y después de estar en dos viviendas en alquiler, la última vacacional a la que se agarraron como “un clavo ardiendo” no encuentran en donde meterse y en mayo deberán de abandonar el piso. En el caso de Esmeralda, ella lo tiene que dejar ya este mismo mes. Se les acaba el contrato de tres años y el dueño, de Portugal, no renueva: “Seguimos aquí, pero de un momento a otro vendrá para decirnos que nos tenemos que ir”, d ice también con angustia porque con ella, casada por segunda vez, viven dos hijos, una niña de 8 años y el mayor con un 34% de discapacidad. Asegura que lleva tiempo buscando vivienda en alquiler en las inmobiliarias y, efectivamente, no hay casas para todo el año, casi toda es vacacional y la poca que existe es a unos precios tremendos: “Te están pidiendo 500 euros por un piso de un dormitorio; los de tres dormitorios ya suben a 1.000 e incluso había una casa pequeña en Coiro por la que pedían 4.000 al mes”. Ella es de Cangas, aunque no siempre vivió en el municipio, lo hizo en Bueu, pero siempre ha querido hacerlo en su localidad natal. La faltad e vivienda aquí le obliga también a buscar en el entorno, aunque también asegura que el problema de la falta de alquiler se extiende a Bueu y a Moaña. En este último municipio llegaron a pedirle 800 euros por un piso de tres habitaciones: “No fui a verlo, claro”. La falta de alquileres también ha generado grupos de WhatsApp, como el que está ella, pero ni con esas encuentra vivienda: “Parece algo irreal”, dice esta mujer que pide una solución.

