“Tengo que dejar el piso en mayo y no hay otro de alquiler”

La falta de viviendas en alquiler todo el año en Cangas se ha convertido en una situación dramática. Unos padres con tres hijas que hace cinco años llegaron a Cangas, en donde trabajan, alertan de que en mayo deben de dejar la vivienda en la que residen y no hallan otra en alquiler. “Hay cero viviendas”, aseguran en una inmobiliaria consultada, mientras que en otra reconocen que en los 16 años que llevan, nunca vivieron nada igual

Isabel, nombre ficticio porque prefiere mantenerse en el anonimato, es madre de tres hijas y busca desesperadamente una vivienda en alquiler en Cangas, ya que en el mes de mayo tiene que dejar el piso en donde reside con su marido y sus niñas de 12, 10 y un bebé de año y medio, pero no logra encontrar otra vivienda para todo el año, en una situación que califica de angustiosa y que se debe a la falta que hay de vivienda en alquiler. Tanto ella como su marido trabajan en una empresa y reconocen que quieren dar a sus hijas un entorno agradable en donde vivir, pero no encuentran alquiler pese a que han recorrido todas las inmobiliarias.

Las semanas corren y fruto de la angustia quiere denunciar públicamente su caso para que la sociedad tome conciencia, aunque prefiere mantenerse en el anonimato, quizás por vergüenza o para que esta situación no le perjudique.

Explica que ellos llegaron de Madrid a Cangas hace unos cinco años y estuvieron viviendo en la casa de su madre, que residía con su pareja, casi año y medio hasta que se fueron a un piso. Por aquel entonces lo encontraron, pero estuvieron casi dos años porque falleció la dueña y los hijos, con todo el derecho como propietarios -dice esta mujer- decidieron ponerlo a la venta. Empezó a buscar un piso en alquiler, pero sólo encontró uno que en la época vacacional lo tienen que dejar vacío. Son de esas casas cuyos dueños destinan al alquiler vacacional en verano y durante el invierno suelen alquilar a profesores, que las dejan libres cuando acaba el curso. Se lo alquilaron por unos meses.

Asegura que se agarró “a un clavo ardiendo” aceptando las condiciones del alquiler, que implicó también entrar sin el pequeño perro de la familia que lo tuvieron que dejar a una amiga, ya que no admitían mascotas. Pensaban que durante estos meses podrían encontrar algún piso en alquiler. Pero a día de hoy siguen sin vivienda y ella asegura angustiada que se ven en la calle y piden ayuda. Insiste en que ellos tienen sus trabajos y que incluso fueron a hablar con el Concello de Cangas para exponerles la problemática.

Escaparate de una inmobiliaria en el centro de Cangas. / Gonzalo Núñez

La situación de esta madre no es un caso único y es fruto del bun de la vivienda de uso turístico, que se está adueñando del mercado de alquiler, sobre todo en los municipios turísticos costeros, como es Cangas y la comarca de O Morrazo, en general.

Las inmobiliarias consultadas reconocen que la falta de vivienda en alquiler todo el año está llegando a una situación “dramática”, como así la califican en “Lares”. “No hay nada, pero cero, cero”, señalan en esta inmobiliaria, que aseguran que el problema es gravísimo. Cangas es un municipio con mucha segunda residencia, alguna de propietarios de Ourense que sí suelen acudir fines de semana a lo largo del año, pero una gran parte es de gente de fuera de Galicia que suele venir una vez al año.

Desde la inmobiliaria aseguran que ellos animan a poner la vivienda en el mercado de alquiler todo el año. Muchos no quieren por miedo, porque el contrato mínimo es por cinco años y no desean malas experiencias con la persona inquilina “pero en nuestro caso las experiencias siempre han sido buenas. Si hubo algún problema de pago, se llegó a acuerdo de plazos”. Consideran que la falta de vivienda en alquiler comenzó tras la pandemia y está agravada porque en Cangas prácticamente no hay obra nueva y la que hay es a precios desorbitados. Un piso de dos dormitorios no baja de 160.000 euros. Aseguran que antes, los inquilinos acababan el contrato y buscaban viviendas mejores, pero ahora “se apañan con lo que tienen porque no hay”.

En la inmobiliaria Cangas aseguran que “en 16 años que llevo es la primera vez que vemos esto. La vivienda en alquiler entra a cuentagotas”. Acaban de alquiler una en el casco vello, pero por 750 euros. Los alquileres de pisos de dos dormitorios suelen rondar los 700, un precio muy alto.

Reconocen que los propietarios de viviendas prefieren ponerlas como de uso turístico para fines de semana o verano. Los precios durante la época estival se duplican o triplican con respecto al alquiler convencional.

En la inmobiliaria Cangas tienen una lista de al menos medio centenar de personas en cartera que buscan vivienda en alquiler. Entre estas personas, hay gente que se separa y que necesita casa con urgencia, pero no encuentran y tiene que volver a vivir en la de sus padres mientras no les aparece algo.

Suscríbete para seguir leyendo