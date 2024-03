La Semana Santa arranca con pregón, pero sin procesión

No pudo ni cumplirse la novedad. El tiempo lo impidió. La procesión de las cinco cofradías de Semana Santa de Cangas no pudo salir de la Capela do Hospital por culpa del mal tiempo en la tarde ayer. La intención era que procesionaran con las imágenes de Semana Santa que se exponían en el citado centro. Así que se volvió a la escaleta original, la tradicional, con la que se da comienzo oficial a la Semana Santa de Cangas, declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia. Esta vez, el oficio de pregonero no lo ejercía nadie traído de otro lugar ni una persona alejada de Cangas y de su Semana Santa, al contrario, lo daba Manuel Gil, que fue durante años presidente de la coordinadora de hermandades de Semana Santa de Cangas, con cargo en la dirección nacional de Cofradías, impulsor y mantenedor de esta conmemoración cristiana. Recordó que había nacido hace 82 años un mes antes de la Semana Santa y frente al mercado de Cangas, en donde se celebra el paso de Semana Santa de El Encuentro. Recordó a Jesús Bernárdez Solla “Caramuxo”, compañero en este apostolado, igual que Cholo el Lanchero y Ramón Tenreiro.

Manuel Gil, pregonero de la Semana Santa de este año. | // SANTOS ÁLVAREZ / Juan Calvo

Gil recordó el Encuentro de cuando era niño, cómo a las cinco de la mañana la gente acudía a presenciar el desfile y la representación de Jesucristo camino del calvario: "Por aquel entonces yo era un niño y me asustaba, por la cantidad de gente y por el predicador que gritaba mucho al no existir megafonía", dijo el pregonero ante el público en la excolegiata de Cangas.

Penitentes preparados para el desfile dentro de la excolegiata. / Julio Santos Álvarez

Tras sus primeros pasos de niño con la Semana Santa de Cangas, se refirió a su trayectoria laboral, su trabajo en la Mercante, sus años en Holanda, embarcado en Escandinavia y por todo el mundo. Señaló que siempre intentó conocer la manera de vivir y la cultura de cada país, y que le impresionó mucho Colombia, en donde visitó el Señor de los Milagros de Buga, una imagen venerada desde 1580. Tiene recuerdos de la ciudad de La Antigua en Guatemala cuya Semana Santa le sorprendió, como también procesiones en Filipinas y desde el puerto de Haifa se trasladó a Jerusalén para vivir la experiencia.

El pregonero (segundo dcha.) sentado en la iglesia. / Julio Santos Álvarez

Gil hizo memoria también de cuando aun navegando le hicieron en 1990 mayordomo de la cofradía de La Misericordia junto con Cholo el Lanchero, siendo párroco Jesús Barreiro. Junto a Ramón Tenreiro le dieron vuelta a la Semana Santa, que estaba muy abandonada y las imágenes muy deterioradas. Recuerda con alegría aquella fecha de 1990 cuando se editaron los primeros libros de cuentas de La Misericordia y los primeros carterles de Semana Santa, con la ayuda de Jesús Bernárdez Solla.

Concierto de marchas procesionales con la Banda de Cangas. / Julio Santos Álvarez

Desde que asumió responsabilidades de cofrade en 1990, Manuel no ha parado. En 1996 le llamaron a entrar en la Hermandad de Los Dolores y la Soledad, primero como vocal, después asumió el cargo de vicepresidente y finalmente el de presidente hasta el año 2022.

Penitentes con los primeros capuchones de Semana Santa. / Julio Santos Álvarez

Tras el pregón, en el interior de la excolegiata de Cangas, hubo el habitual concierto de las marchas procesionales y desfile con doce penitentes de cada una de las cinco cofradías: Hermandad de Los Dolores y la Soledad, Misericordia, Cristo del Consuelo, San Pedro y Cristo Resucitado. Las marchas fueron interpretadas por la Banda Bellas Artes.