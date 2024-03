Cangas plantea consensuar con Costas la reforma integral de Ojea con la menor pérdida de parking

La demolición de las naves de Ojea y la posible pérdida de aparcamiento en una zona tan sensible de la villa, como es la que rodea al Concello de Cangas, sigue proporcionando noticias. El gobierno local quiere frenar un posible proyecto de Costas del Estado que suponga la pérdida masiva de plazas de aparcamiento en esta zona. De ahí que vaya a proponer a Costas del Estado consensuar un proyecto de reforma integral de la zona de Ojea. La intención de Costas del Estado quedó concretada ayer más todavía y, aunque la plaza de cemento pulido para zona de esparcimiento será una realidad, no parece que lo sea el ámbito de actuación. Según confirmó ayer la concejala de Obras y Servicios, la socialista Iria Malvido, la nueva plaza solo ocupará el espacio de las dos naves que se derriben, las de las que fueron sede de las conserveras Iglesias y Lago Paganini. Será ahí donde Costas no quiere más aparcamiento. El gobierno local ve en la fórmula que propone Costas una especie de parche, que no va a contentar a nadie, con una isla de cemento en un espacio rodeado de coches. Por eso proponer consensuar una reforma integral, tratando de mantener el mayor número de plazas de aparcamiento posible.

Una de las naves que se van a derribar. | // G.NÚÑEZ / Juan Calvo

Pero el gobierno tiene otro problema en Ojea: necesita un proyecto y dinero para la reforma de las naves de Córdoba, si quiere mantenerlas en pie y que el Costas no las derribe. Y no lo tiene fácil de conseguir. En estos momentos estudia la posibilidad de que la redacción del proyecto de demolición de la cubierta y asentar la seguridad del inmueble se financie a través del Plan de la Diputación “Más provincia”. Pero no las tiene todas consigo. Distintas consultas realizadas con técnicos son contradictorias. Unos consideran que sí se podría incluir la obra en el plan “Más provincia” porque las bases lo permiten financiar la redacción del proyecto, mientras que otros consideran que no existe ninguna posibilidad, porque el Concello de Cangas no es dueño del terreno y de haber concesión del mismo debía de ser por un periodo de tiempo indefinido. Es un pez que se muerde la cola, porque si el gobierno local no presenta proyecto un para mantener las naves de Córdoba, Costas las derribará junto al resto. Esto último lo dejaron ayer claro la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, y la concejala de Obras y Servicios, Iria Malvido. Y otra cosa, el Concello de Cangas debe justificar en el proyecto que las naves se dedicarán a algo relacionado con el mar, bien sea un centro de formación marítimo, un museo de la ballena o alguna cosa parecida, de lo contrario, Costas también dirá que no.

La edil socialista tiene la intención de entrar en contacto con el Ministerio de Transición Ecológica, que dirige la también socialista Teresa Ribera, con el fin de obtener financiación para el proyecto. Iria Malvido tratará de recodar a Teresa Ribera que son gobiernos amigos. También este ministerio puede ayudar a resolver el problema del aparcamiento si rebaja el canon tan elevado que en su día fijó cuando concejales del PSOE de Cangas presentaron en Madrid, en el año 2010, un proyecto para conseguir la financiación de un parking subterráneo.

Con recursos propios va a ser muy difícil que el Concello de Cangas pueda afrontar el proyecto de derribo de la cubierta de las naves de Ojea y su posterior seguridad, con el fin de cumplir el objetivo prioritario ahora mismo que sería el de abrir el paseo marítimo en ese tramo, que se encuentra cerrado desde que se desplomó la cubierta hace ya dos años.

Desde el diseño de César Portela a un concurso de ideas inacabado

Cuando José Enrique Sotelo volvió a la alcaldía de Cangas en 2011, por el Partido Popular, presentó un diseño elaborado por el arquitecto César Portela, con el que parecía estar de acuerdo todos los partidos políticos que estaban en la corporación en aquel momento. Pero por una u otra razón, no se tradujo nunca en un proyecto, ni siquiera en un anteproyecto. No hubo acuerdo con Costas, ni cuando en Madrid gobernaba Mariano Rajoy. Además fue el momento en el que el Estado intervino a los concellos endeudados de España, con sus famosos planes de ajuste. Hubo un intento en 2022 del anterior gobierno local de sacar un concurso de ideas y se habló con el colegio de arquitectos, pero fue otro expediente que no tuvo fin, que no se cerró. Así que el acercamiento que la concejala socialista Iria Malvido propone al Ministerio de Transición Ecológica es algo que se antoja conveniente. Además el citado ministerio también tiene líneas de ayuda para financiar proyectos de recuperación de este tipo.