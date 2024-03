De inquisidor de María Soliña al cine por la puerta grande

El Festival de Málaga estrenó ayer la película “Tratamos demasiado bien a las mujeres”, dirigida por Clara Bilbao. Una cinta en la que hay una destacada representación de O Morrazo. Del guion se encarga Miguel Barros, que como es habitual escribe desde su refugio de Cabo Udra, en Bueu. Y entre el elenco de intérpretes está un actor de Cangas, Juan Luis Pérez Martínez, habitual en los montajes de la Escola de Teatro de Cangas, a cargo de Teatro Ningures, y del espectáculo “A defensa da vila”. El joven se presentó casi de casualidad al casting y consiguió su primer papel en el cine

El próximo 15 de marzo llega a los cines “Tratamos demasiado bien a las mujeres”, una comedia negra ambientada en la posguerra española con Carmen Machi y Antonio de la Torre y dirigida por Clara Bilbao. Antes la producción se estrenó ayer oficialmente en el Festival de Cine de Málaga y entre el reparto estaba el joven actor cangués Juan Luis Pérez Martínez, que debuta en la gran pantalla en la que a buen seguro será una de las grandes películas de este año del cine español. “Es algo increíble. Entré prácticamente de casualidad y sin tener experiencia en el audiovisual. No es lo habitual, pero supongo que estaba en el momento adecuado en el lugar adecuado”, contaba ayer desde Málaga, poco antes de pisar la alfombra roja.

No tenía experiencia en el audiovisual pero sí sobre las tablas del teatro y en el espectáculo “A defensa da vila”, que recrea el desembarco turco y posterior juicio y condena a María Soliña. El joven es habitual de los montajes de la Escola de Teatro de Cangas y en edición más reciente del desembarco ya tuvo uno de los papeles destacados, como inquisidor de María Soliña. La oportunidad del cine le llegó hace poco más de un año. “Me enteré que les faltaba una persona para un papel, me puse en contacto con la productora y me pidieron que les enviase un vídeo casero, que grabé con la ayuda de dos amigas”, cuenta Juan Luis Pérez. Envió ese vídeo y casi enseguida le llamaron para que se desplazase a Madrid para una prueba en persona. “Al poco rato de hacerla me llamaron para decirme que estaba seleccionado y ya me tuve quedar en Madrid porque esos días estaban previstas las primeras lecturas de guion”, recuerda.

Un fotograma de “Tratamos demasiado bien a las mujeres”, con el cangués Juan Luis Pérez como el guardia civil Sorolla (primero por la izq.) y Antonio de la Torre, como maqui (primero a la derecha). / Ficción Producciones

El actor cangués interpreta a un agente de la Guardia Civil llamado Sorolla, que se ve envuelto en el asalto de un grupo de maquis a una estafeta. La película es el debut en la dirección de Clara Bilbao, ganadora de tres premios Goya como directora de vestuario, y el guion lo firma el bueués de adopción Miguel Barros. El rodaje transcurrió durante la primavera de 2023 y se desarrolló íntegramente en Galicia, en la parroquia de San Simón, en el concello lucense de Vilalba.

El elenco cuenta con algunos de los mejores intérpretes del cine español: Carmen Machi, Antonio de la Torre, Óscar Ladoire, Luis Tosar, Diego Anido o incluso el conocido rapero Ayax, entre otros. “Fue una experiencia fantástica. Durante el rodaje estábamos alojados en el Parador de Vilalba y estábamos prácticamente todo el día juntos. Fue un rodaje muy intenso... y frío”, rememora entre risas Juan Luis Pérez. Fueron unas semanas en la que la productora Ficción Producciones cuidó con mimo y esmero de todo el reparto y equipo.

Otro fotograma de "Tratamos demasiado bien a las mujeres", con el actor cangués Juan Luis Pérez (segundo por la derecha). / Ficción Producciones

Con Luis Tosar no llegó a coincidir, pero durante esas semanas sí que tuvo una estrecha convivencia con Carmen Machi y Antonio de la Torre, dos de los grandes de la interpretación en el cine español. “Fueron muy cercanos y atentos. Alguna vez que ya habían acabado de rodar sus escenas les pedía que se quedasen para echarme un ojo en las mías por si luego me podían ayudar o dar consejos. Fueron unos compañeros estupendos”, cuenta. Algo muy parecido a lo que transmite de la directora. “El papel de Clara Bilbao fue más allá de la dirección: siempre ayudándome, con consejos y buenas palabras. Siempre estuvo muy pendiente de mí a nivel personal”, destaca el intérprete cangués.

El paso del teatro a la gran pantalla no es fácil, pero el resultado parece que le ha gustado. “La técnica y los códigos son diferentes. En el teatro tienes que proyectar la voz para llegar hasta la última butaca, mientras que en el cine todo es más sutil. La forma de moverse y de actuar tiene que ser más natural y con tantas cámaras delante cualquier gesto, hasta un abrir y cerrar de ojos, destaca mucho”, explica Juan Luis Pérez.

Juan Luis Pérez, en el Auditorio de Cangas, como inquisidor de María Soliña en la representación de “A defensa da vila”. / Gonzalo Núñez

Este debut cinematográfico tiene incluso un inesperado y totalmente casual guiño a su trabajo sobre las tablas. “Con mi amiga Sara Nieto formo la compañía Ceibe e Sorolla y tenemos un espectáculo titulado ‘Sorolla en min’ [se presentó en la última Mostra de Teatro de Cangas], como el nombre de mi personaje en la película”, explica desde Málaga.

Juan Luis Pérez no vive profesionalmente del mundo de la interpretación. Es licenciado en Derecho, trabajó como funcionario interino en los concellos de Vigo y A Coruña y está preparando oposiciones a la Seguridad Social. “Pero me encantaría seguir vinculado al teatro y al cine. Ganas me sobran y por mí no va a quedar”, asegura.

El estreno de ayer y la alfombra roja en el Festival de Málaga culminan una semana de emociones intensas para el joven cangués. “Están pasando muchas cosas a la vez. El lunes falleció mi abuelo Miro, que estaba muy ilusionado con esta película. Me da mucha pena que no la llegase a ver, pero estoy seguro que desde algún lugar la podrá ver y se echará unas buenas risas, que a él le encantaba reírse”, concluye Juan Luis Pérez.